Exatlón: ¿Cuál será el anuncio que dará Antonio Rosique? (VIDEO)

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores comienza una nueva semana llena de sorpresas, adrenalina y un importante anuncio por parte de Antonino Rosique.

Exatlón estuvo cargado de múltiples polémicas en el 2021

Las más fuertes polémicas de Exatlón que ha habido durante el año.

Nuestra máxima autoridad está lista para sorprender a los atletas rojos y azules con un anunció que podría cambiar el rumbo de Exatlón.

Fue en el avance del capítulo de esta noche, donde Antonio Rosique adelantó la llegada de una importante noticia para todos los participantes de la quinta temporada.

“Tengo la misión de encontrar y de forjar a la nueva generación de campeones, por lo mismo, los he puesto a prueba contra Las Leyendas y los he probado contra Colombia, todo con un solo objetivo: poder llegar al anuncio de esta noche”, expresó nuestro querido conductor.

¿Cuál es el importante anunció de Antonio Rosique en Exatlón?

Según adelantó Antonio Rosique, Guardianes y Conquistadores enfrentaron intensos duelos en los anteriores capítulos de Exatlón.

Tales fueron las batallas contra Las Leyendas y contra el equipo de Colombia, cuyas carreras estuvieron cargadas de mucha adrenalina.

Los atletas de la quinta temporada de Exatlón podrían enfrentarse ante un poderoso equipo, así lo dejó entrever la máxima autoridad en el reciente avance de nuestro reality show.

No te pierdas Exatlon: Guardianes vs Conquistadores esta misma noche en punto de las 7:30 de la noche para conocer el rumbo de todos los atletas de la quinta edición.

Tanya celebra la salida de Paula de Exatlón

En el avance de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores también se puede ver a Tanya celebrar la eliminación de Paula Flores, quien tuvo una corta estadía en las tierras y playas de nuestro reality show.

“La salida de Pau, fríamente, sí le viene bien al equipo en ese sentido”, expresó Tanya ante el bajo rendimiento de la recién eliminada de Exatlón.

Por su parte, Paula Flores se dijo satisfecha por unirse a las filas del equipo azul aunque fuera por siete días.

“No es lo que yo deseaba, me siento triste. No quería irme en mi primera semana; sin embargo, es muy difícil tomar un ritmo de personas que llevan semanas aquí. Me siento orgullosa del trabajo que hice. Me siento privilegiada de que haya sido considerada en un programa de esta magnitud, con el mejor equipo”, expresó la atleta en la ceremonia de despedida.

