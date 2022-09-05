Exatlón: Antonio Rosique revela la primera imagen de la nueva temporada.

Desde su llegada a la pantalla de Azteca UNO, Exatlón se convirtió en uno de los realities preferidos por millones de personas en todo México, siendo el programa más demandante de la televisión mexicana.

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A lo largo de las seis temporadas en las playas de Exatlón México, nos han regalado la oportunidad de conocer a grandes atletas que se han convertido en verdaderas leyendas que hasta este momento siguen compartiendo su día a día con sus fans.

La nueva temporada de Exatlón México.

Miles de personas ya están esperando la nueva temporada de Exatlón México, por lo que hace unos días la producción sorprendió a todos con el lanzamiento de su nuevo tráiler, donde adelantó varias de las sorpresas que vamos a tener.

En el primer avance hemos logrado ver que la nueva temporada va a ser mucho más demandante que las pasadas, donde se ha confirmado la participación de Antonio Rosique en la conducción.

Recordemos que el comentarista deportivo se ha convertido en pieza fundamental para el gran éxito de Exatlón México.

Ahora fue el propio Antonio Rosique, quien por medio de sus historias de Instagram reveló un avance de lo que vamos a ver en la próxima temporada de Exatlón México, pues el conductor compartió una gran sorpresa a sus fans.

La nueva temporada de Exatlón México está por comenzar, por lo que no te puedes perder los avances que se van a ir dando por medio de nuestras redes sociales y por la señal de Azteca UNO, donde se van a revelar a los atletas que van a buscar ser los nuevos campeones de mejor reality deportivo de la televisión mexicana.

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Recordemos que, ese trofeo tan codiciado solo lo han levantado Ernesto Cázares, Aristeo Cázares, Aidee Hernández, Mati Álvarez, Heliud Pulido, Pato Araujo, Koke Guerrero y Marysol Cortés.

