Exatlón: Daniel Corral y Antonieta Gaxiola impactan con VIDEO de lo que será su boda.

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola se encuentran en los preparativos de su boda, aunque la ciclista profesional ha confesado que solo faltan 5 meses para el gran evento.

A tráves de sus historias de Instagram, Antonieta publicó el video de una iglesia, acompañado de un tierno mensaje dirigido a todos sus fans.

"Este día llegó más rápido de lo que pensé, el tiempo ha pasado muy rápido. Estamos a poco menos de 5 meses de la boda", escribió junto a varios emojis de boda.

Los queridos atletas, quienes formaron parte de la primera temporada de Exatlón, han mantenido al tanto a todos sus fans sobre los preparativos de la misa y fiesta.

En mayo de este mismo año, la pareja compartió su recorrido por un par de haciendas hasta encontrar el recinto ideal para sellar su amor.

"Primera visita oficial y ya se siente el amor", escribió el gimnasta artístico debajo de una galería de fotos en sus redes sociales, adelantando detalles de su enlace nupcial.

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Daniel Corral y Antonieta Gaxiola están a punto de casarse

En enero de este mismo año, Daniel Corral y Antonieta Gaxiola anunciaban su compromiso ante sus millones de seguidores de Instagram. Los atletas compartieron una foto sosteniendo dos copas de champagne, además de que la ciclista mostraba su anillo de compromiso por primera vez.

"Sin conocer lo que el destino nos tiene preparado, mi única fortaleza y mi mayor fuerza es saber que estarás junto a mí el resto de mi vida", escribió el gimnasta artístico. La boda de la pareja llegará pronto y ellos darán más detalles en sus redes sociales.

Daniel Corral se unió al equipo de Famosos y Antonieta a Contendientes en la primera temporada de Exatlón. El gimnasta se quedó con el segundo lugar de nuestro reality show, convirtiéndose en uno de los participantes más recordados.

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