Leyenda de Exatlón se casa de última hora: así fue el increíble festejo.

A lo largo de las diferentes temporadas de Exatlón México, hemos visto pasar a grandes figuras y deportistas que han conquistado el corazón de los millones de fans del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Ceci y su hermano nos dieron una gran exhibición de Wushu durante el programa. Unos movimientos impresionantes.

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Al mismo tiempo, Exatlón México nos ha regalado la oportunidad de ver a grandes atletas que con el paso del tiempo se han convertido en leyendas, por lo que los fans siguen sus pasos fuera de la competencia.

Ahora, los fans han quedado sorprendidos con la boda de Cecy Wushu, quien es una de las atletas más queridas de Exatlón México.

La sorprendente boda de Cecy Wushu.

Luego de varios meses de espera desde que se reveló la noticia de que se iba a casar, Cecy Wushu no reveló muchos detalles de su compromiso.

Tras varios meses de espera, Cecy Wushu se casó con el amor de su vida Elías Dorado, quien desde hace algunos años era novio de la leyenda del equipo azul.

Boda de Wushu.mp4

Fue por medio de una serie de videos en sus redes sociales, donde la joven atleta compartió la gran noticia de su boda junto a su amado novio, en las fotos se puede ver a la pareja muy contenta y sonriendo en todo momento.

Entre los invitados sorpresa que tuvieron, se encontraban los compañeros de Cecy Wushu en Exatlón México, Zudikey Rodríguez, Patricio Araujo y Gloria Murillo.

En uno de los videos que publicaron en las redes sociales, se puede ver a Zudikey Rodríguez mandarle un hermoso mensaje a su amiga y compañera de aventura.

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Celebración de Wushu.mp4