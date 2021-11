Exatlón: Así apoyaron los azules a Paulina tras diferencias con Nataly.

Han pasado varias semanas de competencia en Exatlón México , por lo que Guardianes y Conquistadores buscan estrategias para hacer que el otro equipo pierda a sus integrantes al final de la semana.

Por ello, la noche de ayer, vivimos la primera prueba contrarreloj de Exatlón México en esta temporada, misma que ofreció una medalla para la mujer que hiciera el menor tiempo posible.

Dos atletas de Guardianes fueron las encargadas de llegar hasta la final: Nataly Gutiérrez y Paulina Martínez.

Conquistadores apoyan a Paulina

En un circuito que simula una construcción en proceso, las atletas salieron a cargar bolsas de basura, correr con una carretilla, escalar andamios y al final definir todo en un tiro de habilidad.





Finalmente llegaron a las últimas carreras de la prueba entre las rojas y algo sorprendente sucedió con el equipo de los Conquistadores.

Al momento en que Paulina llegó a la parte en la que debía hacer sus tiros de precisión, sus rivales comenzaron a alentarla y apoyarla, diciéndole cómo debía modificar su tiro para encestar el aro.

Sin embargo, esto no ocurrió con Nataly, lo que parece indicar que el equipo azul no tenía muchas ganas de que ella ganara la medalla, pues los Conquistadores no olvidan las diferencias que han tenido y las polémicas declaraciones que se han dicho.

