Exatlón: Esta fue la burla de Aristeo a La Bestia que enfureció a los fans.

Después de vivir una terrible derrota en la arena del Exaball, los atletas azules se enfrentaron cara a cara con los rojos en la primera Serie por la Supervivencia, donde el equipo escarlata llegó con algunos puntos de ventaja y se dejó ver más fuerte que nunca rumbo a la Gran Final.

Uno de los atletas que no tuvo su mejor rendimiento esta noche fue David Juárez La Bestia, quien perdió la mayoría de sus puntos frente al equipo rojo.

El gimnasta yucateco perdió un punto contra su rival Heliud Pulido, lo que hizo que se alejara del equipo y se quedara sentado a las orillas de la cancha de Exatlón.

Lo anterior dio paso para que Aristeo Cázares emitiera un comentario que enfureció a los fans azules a sobre manera.

“La Bestia está devastada en la pileta”, expresó el Aguiléon Cázares sobre la molestia de su rival por perder un punto.

David Juárez no vive su mejor momento en Exatlón

No es la primera vez que David Juárez muestra su molestia en las tierras y playas de Exatlón: All Star. En su momento, el atleta se enojó tras perder el Duelo de los Enigmas, momento que dividió la opinión de los integrantes del equipo azul.

Mientras Evelyn, Javi y Doris reaccionaron con humor a La Bestia manoteando y aventando ramas, Koke Guerrero pidió a sus compañeros guardar respeto ante el difícil momento de David.

“A mí no me hubiera gustado que cuando estoy enojado, ellos estuvieran riéndose como si fuera un payasito. No es así", expresó el ganador de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

“Me molestó que no se hayan tomado en serio el enojo de David, eso me hace pensar que tampoco se toman en serio el juego”, continuó.

Pasados unos minutos, Koke habló con sus compañeros y pidió que tomaran en serio los sentimientos que sus compañeros viven en las tierras de Exatlón.

