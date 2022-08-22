Exatlón: Aristeo revela que se quiere casar con esta atleta. (VIDEO)

Aristeo Cázares ya no oculta su amor al lado de Renata Salas, quien tiene más que enamorado al querido practicante de parkour y ganador de la segunda temporada de Exatlón.

El también conocido como Aguileón ya se había dejado ver junto a su novia a tráves de fotos y videos de Instagram, gritando su noviazgo a los cuatro vientos.

Sin embargo, el atleta podría estar listo para dar el siguiente paso en su relación sentimental y llegar al altar, así lo dejó ver un video de Renata en sus historias de Instagram.

La atleta compartió un filme al borde de un carro, y aunque no se aprecia el rostro de Aristeo Cázares, se puede escuchar su voz expresando sus deseos por casarse.

"Me quiero casar con Renata y ser muy feliz para siempre. Estoy muy enamorado", expresa el querido veracruzano en un video que ha despertado la curiosidad de sus fanáticos.

Aún no se sabe si los atletas están en los preparativos de una posible boda, aunque el también conductor de Venga la Alegría Fin de Semana se ha mostrado en una de las facetas más románticas.

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¿Quién es Aristeo Cázares, exparticipante de Exatlón?

Aristeo Cázares es un atleta veracruzano que saltó a la fama tras su participación en la segunda temporada de Exatlón, donde consiguió el primer lugar con la camiseta roja del equipo Famosos.

El atleta mexicano es amante del parkour, actividad que lo ha llevado a formar su propia escuela para niños llamada Sky Brothers.

Aristeo también participó en MasterChef Celebrity 2021 y ahora se desempeña como conductor de Venga la Alegría Fin de Semana.

Cázares también dio de qué hablar hace algunos meses por su romance con Carolina Méndoza, atleta que también formó parte de nuestro reality show Exatlón.

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