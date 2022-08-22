Exatlón: Querida atleta afina los últimos detalles de su boda.

Cecy Wushu, quien se unió a la cuarta temporada de Exatlón: Titanes vs Héroes, se encuentra a punto de llegar al altar junto a su prometido Elías Dorado.

La practicante de wushu saltó a la fama en nuestro reality show, donde se dio a conocer por su debut en el equipo de Héroes y su característico festejo al anotar un punto.

Luego de su participación en Exatlón, la atleta no ha dejado de triunfar en lo profesional y personal, ya que ahora está próxima a llegar al altar en pocas semanas.

La boda de Cecy Wushu tendrá lugar el viernes 2 de septiembre, evento que comenzó a planearse desde hace un año, cuando su novio le dio un anillo de compromiso el 3 de junio de 2021.

"Lo haremos lo mejor que podamos, sea lo que sea valdrá la pena, lo que se perdió que se pierda, no podemos recuperar lo que se ha ido", escribió la atleta anunciando la fecha de su boda en Instagram.

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¿Quién es Cecy Wushu, exparticipante de Exatlón?

Cecilia Álvarez, también conocida como Cecy Wushu, se convirtió en una de nuestras participantes de Exatlón México, además de ser una atleta mexicana de 29 años de edad, originaria de Torreón, Coahuila.

Cecy nació un 7 de febrero de 1993, y tras muchos años de esfuerzo, la atleta destacó por haber conseguido más de 15 medallas de oro y por ser la tetra campeona panamericana de wushu.

Por 14 años se mantuvo como el primer lugar nacional en competencias oficiales, además también otuvo el premio Luchador Olmeca y logró el premio Niños Héroes en Torreón.

Actualmente cuenta con 655 mil seguidores en Instagram, y muchos de ellos la recuerdan por su participación en Exatlón: Titanes vs Héroes.

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