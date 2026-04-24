¡Vota aquí por tu participante favorita de MISS ALEGRÍA!
¡Miss Alegría ya dio inicio! Tu eres quien tiene la última palabra, así que no olvides dejar tu voto para tu participante favorita.
El reality más tierno de la televisión ya dio inicio y las participantes de Miss Alegría 2026 se preparan día con día para dejar todo en el escenario de Venga La Alegría. Lola Cortés, Aleida Núñez y Cynthia de la Vega son parte del jurado del reality, pero tú tienes la última palabra para decidir quién será la ganadora. ¡VOTA AQUÍ!