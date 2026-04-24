¡Vota aquí por tu participante favorita de MISS ALEGRÍA!

El reality más tierno de la televisión ya dio inicio y las participantes de Miss Alegría 2026 se preparan día con día para dejar todo en el escenario de Venga La Alegría. Lola Cortés, Aleida Núñez y Cynthia de la Vega son parte del jurado del reality, pero tú tienes la última palabra para decidir quién será la ganadora. ¡VOTA AQUÍ!