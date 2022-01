Ellas son las atletas de Exatlón que se casarán este 2022.

Este 2022 estará lleno de amor y cambios en la vida de algunas de nuestras exatletas de Exatlón México, pues darán el gran paso y se casarán durante este año que recién inicia.

Ana Lago, a quien le dieron el anillo de compromiso en una íntima reunión con familiares, será una de tus estrellas favoritas que llegará próximamente al altar.

Otra de las deportistas que se vestirá de blanco será Cecy ‘Wushu’, quien recientemente anunció su compromiso. La exatleta del reality show más demandante compartió la noticia más importante de su vida en redes sociales. La deportista presumió su anillo de compromiso en su cuenta personal de Instagram y reveló que muy pronto pisará el altar junto al hombre que ha estado con ella durante cuatro años: Elías Dorado.

Gloria Murillo sorprendió a sus miles de seguidores en las redes sociales a principio de año, pues a través de su cuenta oficial de Instagram colgó una publicación en la que anunció que contraerá nupcias con su amado.

Él también llegará al altar

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Dan Noyola dio a conocer su compromiso con su novia Julyn, con quien lleva tres años de relación y la considera “el amor de su vida”.

“She said yes (dijo que sí). Me dijo que sí a pasar el resto de nuestras vidas juntos. ¿Cómo creen que se lo propuse? ¿En bici o cena romántica? ¡Los leo!”, escribió el ciclista como pie de un par de fotografías junto a su novia.

