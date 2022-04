Exatlón: ¿Quién de los atletas sufrió una lesión de último minuto?

A lo largo de estos meses los atletas han entregado su mejor esfuerzo en las playas más demandantes de la televisión mexicana para poder llegar a la gran final de Exatlón: All Star, por lo que la competencia se encuentra sumamente cerrada.

Por lo que todos los atletas entregan su mayor esfuerzo, pues saben que cualquier error los puede dejar fuera de la gran final de Exatlón: All Star ; sin embargo, en ocasiones hay situaciones que los integrantes del equipo rojo y azul no pueden controlar.

¿Quién ganó segundo pase al Selectivo Exatlón All Star 15 abril 2022?

Una de ellas son las lesiones que los pueden dejar fuera, pero no solo de Exatlón: All Star, sino desde sus entrenamientos durante semanas o meses.

Lamentablemente este domingo veremos una fuerte lesión en uno de los atletas favoritos de los millones de fans del reality deportivo, por lo que su continuidad en Exatlón: All Star podría estar en duda.

La fuerte lesión de David Juárez

Durante el duelo por el último blindaje para llegar a la semifinal de Exatlón: All Star, David Juárez tuvo una fuerte caída que lo dejó muy adolorido y que podría complicar su participación en la competencia.

Además, David Juárez podría tener una menor cantidad de triunfos, lo que lo colocaría en el temido Duelo de Eliminación.

Sin embargo, hay que esperar a los resultados de la noche, pues todavía no se sabe si David Juárez podrá seguir en la competencia o tendrá que abandonar por la fuerte caída que tuvo que le ocasionó la lesión en su espalda.

No te pierdas los detalles de Exatlón: All Star esta noche en punto de las 21:00 horas por la señal de Azteca Uno y no pierdas detalle de las últimas semanas de competencia del mejor reality deportivo de la televisión mexicana.