Exatlón: Hospitalizan y operan de emergencia a Cecy Wushu.

Cecy Álvarez Wuhu, quien participó en Exatlón: Titanes vs Héroes, se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para informar sobre estado de salud.

Cecy Álvarez Wushu sorprendió a todos con su participación en Exatlón

Wushu, la más reciente eliminada de Exatlón, estuvo con nosotros para decirnos todo de la competencia.

La atleta se sometió a una operación de emergencia, pues enfrentó un intenso dolor en el tobillo en semanas anteriores.

“Me operaron del tobillo, me pasó algo muy similar a lo de Keno Martell, solo que menos grave. Exatlón es muy duro y hace que nuestro cuerpo se exija al máximo. Muchas veces me doblé el tobillo, pero a diferencia de tomar mi reposo que era necesario, dije ‘sí puedo’. Me lesioné muchísimo”, expresó la querida practicante de artes marciales.

La atleta coahuilense se sometió a una operación el día de ayer; sin embargo, todo salió con mucho éxito.

“El doctor me dijo que era algo similar a lo que tenía Keno, solo que era una herida más pequeña que la de él. Todo salió muy bien. Ayer me operaron en la mañana y pasé la noche súper bien. Ya nada más falta recuperación y terapia”, expresó la atleta para nuestros queridos conductores de VLA.

Cecy Álvarez Wushu actualiza su estado de salud tras enfrentarse a una operación en el tobillo

Cecy Álvarez Wushu se convirtió en una de las atletas más queridas de la edición más exigente de Exatlón, pues sorprendió a todos con su rapidez, destreza y fuerza en los circuitos.

Tras su operación de tobillo, la bellísima atleta confirmó que todo salió con mucho éxito.

“Me siento súper bien y voy a salir caminando. Son muy buenas noticias porque pensé que iba a estar sin caminar”, subrayó para el matutino número uno de la televisión mexicana.

Sus dolores en el tobillo fueron muy constantes tras salir de Exatlón: Titanes vs Héroes, pero Wushu acudió al médico para vivir sana y plena.

En todo momento me dolía, pero me ponía vendaje o hielo para que no se me inflamara. Si caminaba mucho o si manejaba durante varias horas, el tobillo se me inflamaba muchísimo. No era normal, dije ‘tengo que tratármelo porque si no se puede agravar’

“Es una experiencia que se vive una vez y dije ‘el dolor es tolerable’. Estaba demasiado inflamado, me enseñaron la resonancia y había mucho líquido de inflamación. Me hicieron una limpieza, me reconstruyeron un ligamento que estaba roto y que no tenía su función natural”, concluyó la exintegrante del equipo Héroes.

