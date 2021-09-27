Exatlón: Conquistadores culpan a Briseida de eliminación de Yareli.

En Exatlón México se vivió uno de los Duelos de Eliminación más emocionantes, pues las carreras llevaron al límite a dos atletas de esta aventura, Dulce Figueroa de Guardianes, y Yareli Arguijo de Conquistadores, siendo esta última quien finalmente se terminó convirtiendo en la nueva eliminada de la competencia.

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Sin embargo, la salida de la atleta de Flag Football se vio marcada por un suceso que molestó a los Conquistadores y que tiene que ver directamente con Briseida Acosta.

Briseida es señalada por los atletas azules

Yareli se convirtió en la séptima eliminada de Exatlón México y no hay nada más qué hacer. Sin embargo, los Conquistadores creen que Briseida Acosta y compañía jugaron sucio ayer por la noche y que podrían ser una estrategia para continuar en la competencia.

Esto sucedió ayer por la noche cuando, inmediatamente después de que terminara la competencia. Y es que, más allá de observar a un equipo triste, se apreciaron molestos por las acciones que provocaron la eliminación de Yareli.

En el juego se aprecia a Conquistadores muy molestos, porque Briseida se la pasó gritando lo más fuerte que pudo durante la eliminación para desconcentrar a Yareli, cosa que finalmente le funcionó, pues los últimos tiros no pudo concretarse como lo venía haciendo en las primeras carreras.

Esto a su vez fue negado rotundamente por Acosta y declaró a las cámaras de Exatlón México que en ningún momento le faltaría el respeto a una de sus compañeras de aventura de esta forma, y menos en un duelo de eliminación.

Lo que yo pensé que podía hacer era pasarles toda mi energía (a las sentenciadas rojas) a mí me molesta la gente que no juega limpio, que no tiene honor, de verdad yo nunca le haría eso a Yareli, nunca le haría eso a un competidor porque eso sería faltarme al respeto a mí también

Conquistadores incluso ya se había quejado de esta situación durante el Duelo de Eliminación; sin embargo, para no distraer de más a su compañera, lo dejaron pasar de largo y le pidieron que no hiciera caso de lo que escuchara y se concentrará en su juego.

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Tras esta situación, los azules pidieron a la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, que se repitiera el punto ya que Briseida, además de gritar fuertemente cerca de Yareli, se había metido al circuito y había estorbado a la de Conquistadores. Sin embargo, como el aro de Dulce entró antes de que todo esto ocurriera, se le negó la petición.

