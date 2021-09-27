Exatlón: Conquistadores culpan a Briseida de eliminación de Yareli.
La polémica llegó a las playas más demandantes de la televisión mexicana con la salida de la atleta azul.
En Exatlón México se vivió uno de los Duelos de Eliminación más emocionantes, pues las carreras llevaron al límite a dos atletas de esta aventura, Dulce Figueroa de Guardianes, y Yareli Arguijo de Conquistadores, siendo esta última quien finalmente se terminó convirtiendo en la nueva eliminada de la competencia.
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Sin embargo, la salida de la atleta de Flag Football se vio marcada por un suceso que molestó a los Conquistadores y que tiene que ver directamente con Briseida Acosta.
Briseida es señalada por los atletas azules
Yareli se convirtió en la séptima eliminada de Exatlón México y no hay nada más qué hacer. Sin embargo, los Conquistadores creen que Briseida Acosta y compañía jugaron sucio ayer por la noche y que podrían ser una estrategia para continuar en la competencia.
Esto sucedió ayer por la noche cuando, inmediatamente después de que terminara la competencia. Y es que, más allá de observar a un equipo triste, se apreciaron molestos por las acciones que provocaron la eliminación de Yareli.
En el juego se aprecia a Conquistadores muy molestos, porque Briseida se la pasó gritando lo más fuerte que pudo durante la eliminación para desconcentrar a Yareli, cosa que finalmente le funcionó, pues los últimos tiros no pudo concretarse como lo venía haciendo en las primeras carreras.
Esto a su vez fue negado rotundamente por Acosta y declaró a las cámaras de Exatlón México que en ningún momento le faltaría el respeto a una de sus compañeras de aventura de esta forma, y menos en un duelo de eliminación.
Lo que yo pensé que podía hacer era pasarles toda mi energía (a las sentenciadas rojas) a mí me molesta la gente que no juega limpio, que no tiene honor, de verdad yo nunca le haría eso a Yareli, nunca le haría eso a un competidor porque eso sería faltarme al respeto a mí también
Conquistadores incluso ya se había quejado de esta situación durante el Duelo de Eliminación; sin embargo, para no distraer de más a su compañera, lo dejaron pasar de largo y le pidieron que no hiciera caso de lo que escuchara y se concentrará en su juego.
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Tras esta situación, los azules pidieron a la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, que se repitiera el punto ya que Briseida, además de gritar fuertemente cerca de Yareli, se había metido al circuito y había estorbado a la de Conquistadores. Sin embargo, como el aro de Dulce entró antes de que todo esto ocurriera, se le negó la petición.