Exatlón: Yareli se despide de las tierras y playas más demandantes.
Los Conquistadores se despiden de su primera integrante mujer con mucho dolor en Exatlón México.
La competencia cada día se hace más cerrada en Exatlón México, las pruebas, estrategias y rivalidades comienzan a ser fundamentales para seguir dentro de la competencia más exigente de la televisión mexicana.
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Una semana llena de altibajos para ambos equipos, quienes tuvieron triunfos y derrotas importantes; sin embargo, los Guardianes perdieron el primer Duelo por la Supervivencia y están obligados a ganar el segundo enfrentamiento.
Un enfrentamiento clave
El segundo Duelo por la Supervivencia fue clave para los Guardianes, quienes buscaron un enfrentamiento cruzado para no poner en riesgo a dos de sus mujeres.
Daniel fue el encargado de darle el primer punto a los rojos, quienes mantuvieron ese ritmo las primeras cinco rondas para tener el marcador 5-0. Para la sexta ronda Tanya logró darle su primera unidad a los Conquistadores.
Un momento complicado fue el que se vivió en el enfrentamiento entre Jahir Ocampo y ‘El Loco’ Arreola, quien tuvo una fuerte lesión en la rodilla que pone en riesgo su continuidad en la competencia. Al final, Nataly fue la encargada de poner el 10-2 definitivo a favor de los Guardianes.
En un enfrentamiento a tres puntos para definir el color de la tercera sentenciada de la noche, los Conquistadores lograron imponerse 3-0 con los triunfos de Ramiro, David y Tanya.
El sueño se terminó
Con base en el rendimiento Antonio Rosique anunció a los rendimientos más bajos y, quienes salieron a enfrentar su destino fueron: Dulce y Paulina por los Guardianes y Yareli por los Conquistadores.
Paulina logró imponerse a su compañera de equipo y defendió su lugar en Exatlón, por su parte, Dulce se quedó a enfrentar a Yareli.
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En el duelo más importante de la noche a cinco puntos, Yareli logró la primera victoria sobre Dulce, quien respondió con dos triunfos de forma consecutiva.
Dulce logró demostrar su mejor versión y venció a Yareli, quien se tuvo que despedir de sus compañeros.