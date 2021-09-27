Exatlón: Yareli se despide de las tierras y playas más demandantes.

La competencia cada día se hace más cerrada en Exatlón México, las pruebas, estrategias y rivalidades comienzan a ser fundamentales para seguir dentro de la competencia más exigente de la televisión mexicana.

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Una semana llena de altibajos para ambos equipos, quienes tuvieron triunfos y derrotas importantes; sin embargo, los Guardianes perdieron el primer Duelo por la Supervivencia y están obligados a ganar el segundo enfrentamiento.

Un enfrentamiento clave

El segundo Duelo por la Supervivencia fue clave para los Guardianes, quienes buscaron un enfrentamiento cruzado para no poner en riesgo a dos de sus mujeres.

Daniel fue el encargado de darle el primer punto a los rojos, quienes mantuvieron ese ritmo las primeras cinco rondas para tener el marcador 5-0. Para la sexta ronda Tanya logró darle su primera unidad a los Conquistadores.

Un momento complicado fue el que se vivió en el enfrentamiento entre Jahir Ocampo y ‘El Loco’ Arreola, quien tuvo una fuerte lesión en la rodilla que pone en riesgo su continuidad en la competencia. Al final, Nataly fue la encargada de poner el 10-2 definitivo a favor de los Guardianes.

En un enfrentamiento a tres puntos para definir el color de la tercera sentenciada de la noche, los Conquistadores lograron imponerse 3-0 con los triunfos de Ramiro, David y Tanya.

El sueño se terminó

Con base en el rendimiento Antonio Rosique anunció a los rendimientos más bajos y, quienes salieron a enfrentar su destino fueron: Dulce y Paulina por los Guardianes y Yareli por los Conquistadores.

Paulina logró imponerse a su compañera de equipo y defendió su lugar en Exatlón, por su parte, Dulce se quedó a enfrentar a Yareli.

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En el duelo más importante de la noche a cinco puntos, Yareli logró la primera victoria sobre Dulce, quien respondió con dos triunfos de forma consecutiva.

Dulce logró demostrar su mejor versión y venció a Yareli, quien se tuvo que despedir de sus compañeros.

