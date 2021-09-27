Exatlón: Dramática lesión de ‘El Loco’ Arreola consterna a los atletas.

Las emociones se encuentran al límite en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, en donde todos quieren permanecer una semana más y luchar por que no se vaya ninguno de sus compañeros.

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Sin embargo, en ocasiones no se puede lograr todo y más en los deportes, pues muchas veces es de momentos y ahora, los Conquistadores, no encuentran su mejor nivel de competencia, situación que se ha notado en cada uno de los circuitos.

Recordemos que, aunque no han perdido más que uno de sus compañeros en competencia, en las primeras semanas despidieron a Fernando Stalla, quien sufrió una fractura que lo dejó fuera de Exatlón México.

¿Un segundo golpe?

Ricardo Arreola fue el atleta que llegó en sustitución de Fernando Stalla, pero tuvo unas semanas complicadas; no obstante, poco a poco se adaptó a sus compañeros y comenzó a entregar puntos llenos de mucho valor para su causa y la de los Conquistadores.

Lamentablemente una vieja lesión en la rodilla comenzó a darle problemas durante la competencia, por lo que tuvo que estar fuera uno días en lo que se recuperaba.

Una nueva lesión para 'El Loco' Arreola

Este domingo Ricardo salió tocado de la rodilla, pero con la ilusión de dar su mejor esfuerzo; sin embargo, en su circuito frente Jahir Ocampo se quedó demasiado atrás por la molestia y en el último tramo tuvo una fuerte caída en donde su pierna se dobló.

Su lesión fue tan fuerte que sus compañeros de inmediato acudieron a su ayuda, pues no podía caminar. De inmediato fue atendido por los médicos y pronto tendremos noticias sobre su estado de salud.

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Sin duda, su lesión fue algo que causó un fuerte asombro en sus compañeros, quienes reconocieron su entrega en cada momento y mostraron su apoyo.

