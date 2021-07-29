Exatlón: Daniel Corral dice adiós a Tokyo 2020 tras histórica participación.

El gimnasta Daniel Corral se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con un sentido mensaje en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, nuestro querido exparticipante de Exatlón contó que estaba muy orgulloso de haber podido vivir unos nuevos Juegos Olímpicos a sus 31 años.

“Jamás imaginé que a mis 31 años de edad estaría haciendo gimnasia pero había algo dentro de mí que tenía que sanar y reparar, esa fue la razón principal de emprender nuevamente este viaje después de estar dos años retirado”, contó el gimnasta.

El deportista no logró llevarse una medalla olímpica pero contó que igualmente se sintió muy aliviado por poder por fin descansar.

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“Llegó el momento de regresar a casa. Lo único que puedo decir es ¡GRACIAS!”, añadió el atleta en su mensaje de despedida.

Agradeció a todos por marcar el cierre de una etapa maravillosa de su vida y el comienzo de un proceso completamente diferente y emocionante en su vida.

“Vivir todo este proceso de lucha interna y salir victorioso ante ella ha sido uno de los actos más profundos de amor que Daniel ha hecho por mi. Gracias por ser un cabrón de la vida y no dejarme rendirme y llevarme hasta terminar lo que parecía difícil de superar”, escribió el deportista en agradecimiento a su entrenador.

Y finalizó: “Una vez más logramos lo que quisimos lograr. ¡Y una vez más me siento tan orgulloso de ti!”.

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