Exatlón: Carolina Mendoza se despide de Tokyo 2020. ¿Cómo le fue?

Nuestra querida deportista y exparticipante de Exatlón, Carolina Mendoza, se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 tras una excelente participación, donde se quedó cerca de obtener una medalla.

La clavadista quedó en cuarto lugar junto a su compañera, Dolores Hernández. Ambas alcanzaron esa posición en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado femenil, sin duda, un gran resultado para sus primeros Juegos Olímpicos juntas.

Nuestra querida Sunshine expresó su alegría a través de las redes sociales en donde publicó una serie de fotos y dijo que “se viene lo mejor”.

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Además, aprovechó para agradecer a todos sus seguidores y también a su compañera, Lola. "¡Gracias infinitas a todos por sus porras, todo su amor y por desvelarse viéndonos!".

¡Gracias a ti Lola Hernández por siempre dar lo mejor! Gozamos esta competencia como ¡no tienen una idea!”, añadió la competidora.

Y finalizó: “Dimos lo mejor en cada clavado! Seguiremos trabajando muy duro para lograr esa medalla!”. Y terminó con un mensaje de esperanza: “Esto es solo el comienzo”.

Lola Hernández también se expresó en las redes sociales tras haber quedado solo a nueve puntos de poder llevarse la medalla de bronce.

“Fue una experiencia que no olvidaré nunca y no solo por el resultado, sino por todo el proceso que pasé para poder estar aquí y por eso estoy muy contenta ya que fue un proceso bastante complicado personalmente y estoy contenta el haber logrado llegar, un 4 lugar es histórico para Mexico y Juegos Olímpicos es la competencia más difícil para cualquier deportista”, escribió la clavadista olímpica.

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