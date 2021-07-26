Exatlón: Rommel Pacheco impacta con VIDEO para su debut en Tokyo 2020.

Rommel Pacheco, sin duda, es uno de nuestros atletas que apunta a una medalla en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Y es que, el querido exparticipante de Exatlón, se coloca entre los mejores del mundo en los clavados, por lo que la posibilidad de que suba al podio de ganadores es una opción latente.

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Su trayectoria, además, le valió ser uno de los abanderados de nuestro país para la justa veraniega en la cual la delegación mexicana suma una presea de bronce en la disciplina de tiro con arco.

Su paso por Exatlón

El clavadista yucateco fue uno de los primeros participantes de Exatlón México, teniendo una actuación sumamente destacada, lo que lo llevó a tener miles de fans en redes sociales.

Cabe mencionar que el clavadista ha tenido grandes actuaciones, ganando medallas en cuatro ediciones de Juegos Panamericanos.

Rommel Pacheco se dice listo para Tokyo 2020

Previo a su debut que será el próximo 2 de agosto, nuestro querido atleta mandó un mensaje a sus millones de fans por medio de sus redes sociales. Se trata de un video en el que presume sus mejores clavados, los cuales podría valerle ganar su primera medalla olímpica.

Listo para la medalla

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