Antonieta Gaxiola obtiene gran triunfo y así reaccionó Daniel Corral.

Una de las atletas más destacadas que han pisado las playas de Exatlón México es Antonieta Gaxiola, quien desde su llegada al reality deportivo más exigente de la televisión mexicana demostró que tenía todo para ser una gran estrella.

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Desde su salida de Exatlón México, la joven se ha centrado en sus entrenamientos como ciclista profesional en donde todos los días rompe sus propios límites y sigue creciendo en lo deportivo y en lo profesional.

Además, nunca pierde la oportunidad de presumir por medio de sus redes sociales la hermosa relación que ha logrado construir junto a otro gran atleta y finalista de Exatlón México, como lo es Daniel Corral.

El gran triunfo de Antonieta Gaxiola en su vida deportiva.

La querida atleta participó en el Campeonato Panamericano 2022 de ciclismo en Perú, donde Antonieta Gaxiola tuvo una de las participaciones más destacadas para la delegación mexicana.

En donde se llevó una medalla en la persecución por equipos femenil junto a Yareli Acevedo, Nicole Córdova y Victoria Velazco.

Con una gran participación y mostrando que es una de las mejores atletas de México en la actualidad y una de las más destacadas en haber tenido la oportunidad de participar en Exatlón México.

Tras su gran actuación y luego de haber ganado una medalla más en su carrera profesional como deportista, Antonieta Gaxiola compartió por medio de sus redes sociales una foto de su presea obtenida.

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Luego de la publicación cientos de fans le dieron like y le mostraron su apoyo, pero el más lindo e importante de todos fue el que puso su pareja, Daniel Corral quien le dedicó un tierno mensaje.