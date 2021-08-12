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DANIEL VARGAS

Guardianes | Exatlón

EXATLÓN DANIEL GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 32 años.

Fecha de Nacimiento: 4 de Mayo de 1989.

- Yucatán.

Disciplina: Karate.

  • Medalla de bronce en Juegos Panamericanos Toronto 2015.
  • Campeón Centroamericano 2008.
  • Campeón Norteamericano 2008, 2009, 2014, 2015.
  • Subcampeón Panamericano 2012 y 2014.
  • Subcampeón Iberoamericano 2008.
  • Campeón Panamericano Juvenil 2004 y 2008.
  • Bronce en el Circuito Mundial de Karate 2014.
  • Premio Estatal del Deporte 2003.
  • Condecoración al Mérito Deportivo por la SEDENA 2017.
  • Capitán del equipo Mexicano de Karate del 2013 al 2017.
  • Campeón Panamericano por equipos 2009, 2012, 2013.
  • Campeón Universitario 2008, 2014.
  • Participaciones en Campeonatos Mundiales (Turquía 2007, Japón 2008, Austria 2016).
  • Seleccionado Nacional durante 18 años (2003 al 2021).
  • Campeón Nacional desde 2002 hasta 2020.
  • Séptimo Lugar en Campeonato Mundial Universitario en Montenegro 2014 y dieciseisavo en Polonia 2015.
  • Daniel Vargas fue eliminado de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores en la semana 11.

DANIEL VARGAS

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