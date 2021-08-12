DANIEL VARGAS
Guardianes | Exatlón
Edad: 32 años.
Fecha de Nacimiento: 4 de Mayo de 1989.
- Yucatán.
Disciplina: Karate.
- Medalla de bronce en Juegos Panamericanos Toronto 2015.
- Campeón Centroamericano 2008.
- Campeón Norteamericano 2008, 2009, 2014, 2015.
- Subcampeón Panamericano 2012 y 2014.
- Subcampeón Iberoamericano 2008.
- Campeón Panamericano Juvenil 2004 y 2008.
- Bronce en el Circuito Mundial de Karate 2014.
- Premio Estatal del Deporte 2003.
- Condecoración al Mérito Deportivo por la SEDENA 2017.
- Capitán del equipo Mexicano de Karate del 2013 al 2017.
- Campeón Panamericano por equipos 2009, 2012, 2013.
- Campeón Universitario 2008, 2014.
- Participaciones en Campeonatos Mundiales (Turquía 2007, Japón 2008, Austria 2016).
- Seleccionado Nacional durante 18 años (2003 al 2021).
- Campeón Nacional desde 2002 hasta 2020.
- Séptimo Lugar en Campeonato Mundial Universitario en Montenegro 2014 y dieciseisavo en Polonia 2015.
- Daniel Vargas fue eliminado de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores en la semana 11.
DANIEL VARGAS