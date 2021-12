Exatlón: Daniela arremete contra Paulina por estrategia con Yeyé.

De acuerdo con el avance del programa del próximo domingo de eiminación, Daniela arremeterá contra Paulina en Exatlón México por la estrategia que llevó a cabo contra Yeyé, pues ya empiezan a sentir la pérdida de la deportista.

Las atletas reconocen que su pérdida “sí va a pegar”, pues se trataba de una de las competidoras más poderosas en las playas y tierras más demandantes en República Dominicana.

Paulina reconoció que en su momento trató de ayudar a la basquetbolista en una especie de alianza, pero las cosas no salieron como pensaron, se empezaron a complicar y finalmente costó la eliminación.

Por su parte, Daniela asegura que no les salió a Yeyé y a Paulina su estrategia y finalmente la basquetbolista fue eliminada del reality show más demandante.

Avance Exatlón, capítulo 99. | Domingo de Eliminación, ¿quién se irá del Exatlón? | Exatlón México

Los hombres de Guardianes y Conquistadores están en peligro

Con la próxima llegada de la Gran Final de la quinta temporada de Exatlón México el 30 de enero, las cosas se han acelerado y este Domingo de Eliminación están en peligro todos los hombres del reality show, tanto de Guardianes como de Conquistadores.

Algunas atletas azules se sentirán muy presionadas, pues si ellas no hacen los puntos que les toca, sus compañeros del equipo deberán irse a la eliminación.

Por su parte, la Máxima Autoridad, Antonio Rosique, ya les advirtió que se vivirá una dura competencia en Exatlón City y un duelo completo por la supervivencia, pues están en la etapa final de la competencia en plena semana 20.

Una vez que concluya la quinta temporada de Exatlón México Guardianes Vs. Conquistadores, un día después, el 31 de enero de 2022, comenzará la nueva aventura de Exatlón ALL STAR con los campeones de todas las tempoadas. No te lo puedes perder.

