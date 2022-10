¿Va a regresar? Dariana actualiza su estado de salud tras dejar Exatlón.

Dariana abandonó Exatlón el pasado 14 de octubre, luego de ser diagnosticada con un cuadro de apendicitis en esta sexta temporada. La participante fue atendida a tiempo por el equipo médico, por lo que se tomaron las medidas correspondientes para mantener a la atleta segura.

Famosos están muy preocupados por la salud de Dariana en Exatlón.

La noticia fue dada a conocer por Antonio Rosique antes del primer Duelo de Eliminación, en donde declaró que la atleta requería reposo absoluto y no podía continuar en la competencia por órdenes de los especialistas.

Dariana debutó en esta temporada en el equipo de Famosos, desde donde tuvo la oportunidad de anotar sus primeros puntos para la causa roja. Tras su salida, rojos y azules lamentaron la salida de la atleta, quien es famosa por haber formado parte de la Selección Mexicana de Rugby.

Dariana revela si regresará a Exatlón

Dariana visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para actualizar su estado de salud tras abandonar Exatlón. La joven especializada en atletismo habló de su dolorosa salida de nuestro reality show.

“La verdad es que ya llevaba como cuatro días compitiendo con dolor, pero pensaba que era el cambio de alimentación. Pensaba que era una colitis, pero no pense que iba a ser una apendicitis. Yo no quería preocupar a mi familia, nunca había entrado a un quirófano y nunca me había hehco una cirugía”, contó a este programa.

Tras tener una exitosa operación, Dariana se encuentra en perfecto estado de salud, además de que no descarta regresar a Exatlón algún día: “A recuperarme porque me dejaron las puertas abiertas y espero regresar pronto. Me quedé con la espinita de regresar”.

Dariana pasará un mes sin hacer ejercicio para recuperarse completamente, pues ha priorizado su salud desde que abandonó Exatlón por percances médicos.

