Exatlón: Doris se molesta con Heliud ¿por dejarse ganar contra Ana?

La polémica se apoderó del domingo de eliminación en Exatlón: All Star, luego de que Doris del Moral expresó su molestia porque a su juicio Heliud Pulido se dejó ganar en dos ocasiones por Ana Lago, quien finalmente fue la eliminada de esta quinta semana.

Con los sentimientos a flor de piel, la patinadora tabasqueña consideró que la acción de Black Panther “no es de deportistas olímpicos, pero yo seguiré pasando las veces que sean necesarias, lucharé hasta el final”.

Javi Márquez, Koke Guerrero y el resto de atletas azules no ocultaron su enojo por la manera en que se desarrolló la competencia cada vez que salían a los circuitos los representantes del equipo rojo.

¿Cuál fue la reacción de Heliud tras la acusación de los azules?

El olímpico mexicano no pudo contener el llanto ante las acusaciones de sus rivales, por lo que Pato y Zudikey le dejaron claro que no debía preocuparse, pues no podía ganar siempre, además de que le creyeron en su postura de que estaba dando todo de él en esta vibrante competencia.





“No puedo ganar siempre, no pueden levantarme falsos. Con Doris perdí y nadie dijo nada, pero con Ana están diciendo cosas que no son ciertas”, externó.

