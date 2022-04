Exatlón: Doris impacta con revelación de Mati y Evelyn.

Exaltón All Star dio a conocer a su décimo eliminado luego de que Doris del Moral perdiera su duelo de eliminación ante Javi Márquez y Aristeo, dejando así al equipo azul únicamente con cuatro integrantes.

La salida de Doris dejó al equipo azul con la pila baja pese a los roces, ya que las despedidas siempre están llenas de tristeza y nostalgia y la salida de Del Moral no fue la excepción. Sin mencionar que las cosas en el equipo “Mavelyn” no están funcionando y sus integrantes no atraviesan su mejor momento.

En el duelo de eliminación, Doris se tuvo que enfrentar a Javi y Aristeo, dos de los atletas más fuertes y peligrosos de Exatlón All Star, pero Aguileón no se guardó nada y fue con todo por la permanencia, fue así que el mayor de los Cázares terminó por decretar la salida de Del Moral.

‘Doris’ tuvo una segunda oportunidad de volver el reality show ya que el equipo azul tenía la oportunidad de llevarla de regreso a las playas de República Dominicana por el premio obtenido en el Juego por la Ventaja, el cual les daba la posibilidad de regresar a uno de los integrantes eliminados durante la presente temporada.

Doris del Moral no se guardó nada y habla sobre su eliminación

Doris habló sobre su eliminación y aseveró que los Rojos la estaban pasando bastante mal en cuanto a la convivencia se refiere, pues los egos están a la orden del día ya que los que quedaron, todos son campeones.

“Evelyn fue mi cómplice toda la temporada, ya que desde la semana 4 nos quedamos ella y yo solas en el equipo Azul. Pasamos muchas cosas bonitas, mucho amor, mucho cariño, muchos chismes”, declaró Del Moral.

“Bulldozer” también habló sobre la relación entre Evelyn y Mati, quienes son amigas y rivales durante el Exatlón All Star. En capítulos anteriores se les ha visto agarrarse del chongo y en otros más dándose cariño, demostrando lo férrea e intensa que es la competencia.

“Las Mavelyn son un caso, son muy alocadas, viven muy intenso la verdad. El Exatlón lo viven muy a flor de piel; en un ratito se están llevando muy bien, se están riendo, se están carcajeando y pues, obviamente yo con ellas. Pero cuando se da un problema, por muy pequeño que sea en alguna competencia, o algo que dijo una y que mal interpretó la otra, se vuelve un caos y las perdemos y se van del juego”, reveló.

En ese tenor, señaló que “Terminator” es la más cambiante y “Sniper” es quien la tranquiliza. Pero en el equipo azul tanto ella como Javi son los que le gritan a Guijarro que se concentre, pues asegura que Golden Champion quiere desconcentrarla.