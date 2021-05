Exatlón: Doris habla sobre su ex y revela cómo conoció a Melannie.

La historia de amor entre Doris del Moral y Melannie González continúa dando de qué hablar en todas las redes sociales. Las artistas sorprendieron al público mexicano tras anunciar su noviazgo con románticas y tiernas fotografías.

Tal parece que el noviazgo de las influencers también ha generado reacciones polarizadas por parte de la audiencia.

Y es que, algunos cibernautas, aseguraron que Corazón Valiente fue infiel a su ex Viridiana con Melannie González.

Harta de los rumores, la exintegrante de Héroes realizó un live en su cuenta de Instagram con una duración de 11 minutos. La patinadora profesional se tomó el tiempo para explicar cómo conoció a su actual novia y exparticipante de Survivor México.

“Este video lo hago por salud mental. Yo con Viridiana me llevo muy bien, somos amigas y eso no cambia nada; sin embargo, creo que hubo una pequeña confusión. Nadie le puso los cuernos a nadie, todo fue hablado, yo hablé al salir de Exatlón con Viri, le dije cómo me sentía, qué necesitaba sin esperar que yo iba a encontrar a alguien, sin esperar que iba a conocer a una persona tan especial”, expresó la querida atleta de Exatlón: Titanes vs Héroes.

Doris del Moral confesó que conoció a Melannie González en un viaje a Aguascalientes, donde se dieron cita con varios amigos en común. Ambas hicieron una química inigualable y posteriormente mantuvieron comunicación.

Corazón Valiente refrendó que nunca fue infiel, pues terminó su noviazgo con Viridiana en buenos términos.

Te puede interesar: Survivor México: ¿Cuál es la enfermedad que padece Bárbara Falconi?

Doris del Moral y Melannie González continúan inspirando a México con su historia de amor

Pese a la ola de críticas, Doris del Moral y Melannie González continúan escribiendo su historia de amor, pues comparten románticas fotos en todas sus redes sociales.

Fue el pasado 23 de mayo, cuando la tabasqueña compartió una tierna imagen junto a su nueva novia, quien hizo historia en la primera temporada de Survivor México.

“La vida tiene destinada cosas grandes para cada uno de nosotros, sin importar donde estés ni con quien siempre te pondrá a las personas correctas”, escribió Doris del Moral debajo de una tierna postal en su cuenta de Instagram.

También te puede interesar: Survivor México: Memes furiosos y tristes por salida de Daniel Cortés.