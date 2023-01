Exatlón: Estas dos leyendas se unen para ¿All Star?

Todavía no termina la reciente temporada del Exatlón México y ya mucho se ha especulado sobre los atletas que formarán parte de la segunda edición del All Star. Hasta el momento ya hay dos atletas confirmados y algunos más que ya recibieron su invitación, pero hay muchos otros que se estarían preparando para ser elegibles.

Pato se siente presionado en la etapa final de Exatlón México.

¿Quiénes son los atletas ya confirmados para el All Star? Los primeros atletas en obtener su pase al Exatlón All Star son los integrantes del equipo azul, Valery Carranza, jugadora de tocho bandera de 27 años que venció a Tanya Núñez y aseguró su boleto.

El segundo en asegurar su presencia en la segunda edición del All Star es Keno Martell, conocido como ‘The playmaker’, quien se impuso a Ramiro Garza; sin embargo, no son los únicos pues Melisa Ramos ya recibió su invitación de parte de la máxima autoridad, Antonio Rosique.

¿Mati Álvarez estará en el All Star 2023?

Mucho se ha hablado sobre la presencia de ‘Terminator’ en la segunda temporada del All Star, ya que hace algunas semanas confirmó en Twitter que ya recibió la invitación para participar, pero no sabe si participará.

No obstante, hace unos días, Mati publicó un video en sus historias de Instagram que sorprendió a propios y a extraños. La atleta más ganadora en la historia del Exatlón subió un pequeño clip en donde hace gala de sus mejores tiros y lo acompañó con el texto “The Terminator. Jugando un poco al Exatlón”, lo que sin duda podría ser una pista de su regreso a las playas de República Dominicana.

¿Osirys estará en el Exatlón All Star?

Al parecer otro atleta que también se está preparando para ser elegible es Osirys, mejor conocido como ‘Chacorta’, quien hace unas semanas compartió en su cuenta de Instagram un video en donde se le ve preparándose a conciencia en lo que parecer ser una azotea. En el clip se le ve corriendo y realizando tiros.

Koke y Nataly Gutiérrez se juntan para entrenar

Además de los atletas ya mencionados, Koke Guerrero y Nataly Gutiérrez, dos de los exparticipantes más queridos del reality deportivo más demandante de la historia, se juntaron para entrenar, ¿los veremos en el Exatlón All Star?

En una de las historias compartidas por el ‘Hechicero del Aire’, se ve a Nataly Gutiérrez tomándose una selfie frente al espejo mientras Koke aparece entrenando y acomodando unos discos que acababa de usar. Esto también podría ser una pista de su regreso al All Star.