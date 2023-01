VIDEO: Mati Álvarez sorprende con la mejor noticia para los fans de Exatlón.

Todavía no termina el Exatlón México y la edición All Star ya está dando de qué hablar, pues mucho se ha hablado y especulado sobre los atletas que formarán parte de esta edición. Una de ellas es Mati Álvarez, la atleta más ganadora en la historia de la competencia más colosal de la historia.

Programa 5 enero 2023 | Parte 1 | Por el Blindaje del Exatlón.

En 2022 Mati Álvarez fue condecorada como la mejor atleta del programa en todo el mundo, un reconocimiento para nada menor y que no todos pueden presumir. ‘Terminator’ se convirtió en la rival a vencer en la pasada edición del All Star, ya que a lo largo de la competencia dio cuenta de hombres y mujeres por igual y sin distinción de color, pues venció a rojos y azules.

Te puede interesar: Exatlón: Así demuestra Osirys que está listo para All Star. (VIDEO)

¿Mati Álvarez ya recibió su invitación para el All Star?

Hace unas semanas, la también conductora reveló en su cuenta de Twitter que ya recibió su invitación para la próxima edición del Exatlón All Star, pero todavía no sabe si aceptará o no a pesar del gran cariño que le tiene al reality deportivo.

“Con todo respeto, no saben si voy a ir o no al All Star. La invitación la tengo, pero yaaaaaa. Dejemos de hablar de ese tema. Solo quería aclarar ciertas cosas, pero no significa que iré, ¿ok?”, escribió la atleta roja.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que la atleta se mostró molesta porque algunos internautas se le fueron encima y señalaron que Mati ya no debería volver al reality deportivo más demandante de la historia y debería dejar que otros atletas vivan esta aventura. Mati no se quedó callada y reveló que tiene todos los requisitos para volver al Exatlón.

¿Cuál es la buena noticia de Mati? A través de sus redes sociales, Mati publicó un video que sorprendió y entusiasmó a todos los fanáticos del Exatlón México, ¿será que la veremos en el All Star?

En el pequeño clip Mati aparece haciendo gala de sus mejores tiros y lo acompañó con el texto “The Terminator. Jugando un poco al Exatlón”, lo que sin duda podría ser una pista de su regreso a las playas de República Dominicana.

También te puede interesar: Exatlón: Zudikey y Pato impactan con noticia sobre su bebé. (VIDEO)

Mati Álvarez sacando sus mejores tiros.

¿Quiénes son los atletas que ya están confirmados para el All Star?

Los primeros atletas en obtener su pase al Exatlón All Star son los integrantes del equipo azul, Valery Carranza, jugadora de tocho bandera de 27 años, quien venció a Tanya Núñez y aseguró su boleto. El segundo ganador fue el jugador de futbol americano Keno Martell, conocido como “The playmaker”, quien se impuso a Ramiro Garza.

Cabe mencionar que Melisa Ramos, quien volvió esta temporada del reality deportivo más demandante de la historia, recibió una invitación de parte de la máxima autoridad, Antonio Rosique, para el All Star 2023.