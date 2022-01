Exatlón: Duggan y Macky explotan contra Nataly tras partido de balonmano.

Exatlón México vivió una nueva polémica este jueves, pues Macky aseguró que Nataly la lastimó y le dejó doliendo la cara como resultado de su juego sucio durante los forcejeos en el balonmano.

“Es demasiado sucia, de verdad si tiene tanto talento por qué no hace bien las cosas con técnica como lo hacía Yeye, por ejemplo. No voy a decir ni su nombre neta porque la tengo atravesada, neta la gota que derramó el vaso, pero esta señorita en un momento dado llega e innecesariamente me dio un codazo o un manotazo, no entendí bien, específicamente en la cara... la verdad me quedó doliendo mucho”, aseguró la Amazona.

Desde luego, a pesar de que se sintieron con un mejor nivel de competividad, Duggan no olvidó los roces que tuvo con Nataly y Paulina.

“Recibí muchos golpes de Nat y de Pau, pero sobretodo siento que los de Nat eran más a propósito, Pau como que de repente no sabia cómo cubrir, pero Nat juega basquetbol y sabe cómo picarte”, explicó Duggy.

Nataly se defiende de Macky

Nataly y los Guardianes se defienden ante la situación, pues aseguran que los azules se enganchan fácilmente, sobre todo Macky, quien está molesta con Nat y según ellos, ella hacía movimientos naturales y la Amazona se lo tomó muy a pecho, asegurando que le había dado un golpe.

“Sinceramente no sé por qué Macky se alteró tanto, hasta me ofendió, me empezó a gritar, el juego es de bastante contacto, en ningún momento yo le pegué a ella, no le pegué a nadie, de hecho estaba defendiendo lo del juego”, dijo Dynamom.

Otros integrantes de Guardianes insistieron en que Conquistadores se enganchan fácilmente y todo “se lo toman muy a pecho en los juegos”.

