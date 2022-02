Exatlón: Duggan protagoniza nueva polémica con Zudikey.

La rivalidad entre Zudikey Rodríguez y Ximena Duggan continúa a todo vapor en las tierras de Exatlón, donde se han enfrentado un par de veces en lo que va de esta temporada y de la anterior.

La polémica surgió en la Batalla por la Fortaleza, donde Ana Lago y la baterista se enfrentaron en el circuito por un punto para su equipo.

Ana Lago salió victoriosa de la contienda, pues venció a Duggy Drummer tras concluir con éxito su carrera.

Tras el trepidante duelo, Ximena Duggan se acercó a su equipo azul bastante agitada y habló sobre las burlas de La Gacela en Exatlón.

Cada que me ganan un punto, Zudy se espera a que pase al lado de ella para gritarme ‘au, au, au’, siempre

Duggan asegura que las burlas de la velocista han sido constantes, pues le molesta que grite porras al equipo azul.

Como que se ardió desde hace rato porque yo empecé a gritar ‘au’

Javi Márquez y Evelyn Guijarro escucharon a Ximena, quien segundos más tarde, confirmó que estaba muy cansada como para correr otro circuito.

Ya no puedo pasar más, siento que se me va a doblar la rodilla

Zudikey y Duggan también se enfrentaron en la quinta temporada de Exatlón

En enero de 2022, Zudikey y Duggan se enfrentaron en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores con fuertes mensajes en la ceremonia de nuestro reality show.

La baterista acusó burlas por parte de La Gacela y de Heber Gallegos: “Ya no me voy a quedar callada, yo no estoy aquí para que me estén gritando… ni siquiera te preocupes por mí”, expresó Duggan.

Por su parte, la velocista respondió a Ximena con un fuerte comentario que aumentó la controversia entre estas dos destacadas atletas.

“No todo gira alrededor de ti, nena”, expresó Zudikey Rodríguez defendiéndose de las acusaciones de su rival azul.

