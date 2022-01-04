Exatlón: Guardianes reaccionan a la pelea de Duggan y Zudikey.

Ayer vivimos uno de los episodios más polémicos de la quinta temporada de Exatlón, justo cuando estamos en las semanas finales para conocer a los atletas que podrían formar parte de la primera edición de Exatlón: ALL STAR.

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Ximena Duggan protagoniza tenso momento en Exatlón

Por eso, las emociones se encuentran al límite y más cuando se trata de Exaball, pues es el juego en donde los Guardianes y Conquistadores tienen más contacto. Pese a todo, Duggan rompió el silencio y explotó contra Zudikey.

Realmente, yo nunca les he dicho algo, yo nunca me he metido con ellos de ninguna forma. Yo estaba escuchando desde la banca a Heber y a Zudy, ya Heber lo ha hecho antes, yo nunca dije nada porque yo soy una persona que no tiene por qué meterse de esa forma con las personas

Ante las fuertes declaraciones de Duggan, Zudikey le contestó de forma contundente, lo que solamente incrementó las tensiones entre Guardianes y Conquistadores.

Creo que Duggan se toma las cosas muy personales, siempre está muy mal eso, porque no puedes clavarte con personas que la verdad, ni te estamos poniendo atención. No todo gira alrededor de ti, nena…

Guardianes reaccionan a la polémica en Exaball

A su regresó a la Fortaleza, los Guardianes no se guardaron nada y comentaron las distintas situaciones que se vivieron en Exaball.

Estuvo fuertecito, porque claramente hubo golpes, hubo gritos, hubo grilla; habíamos estado entonados, contentos con otra vibra, habíamos jugado muy bien. Creo que por esa parte no se saben controlar ellos cuando pierden

"Las mujeres son un poco más sensibles, pues veo como trata a las mujeres, arrastrando a Nataly, imagínate cómo sería si está enojado... tiene que hacerse fuerte y no estar pensando que todo gira alrededor de ella", comentó Heber sobre la actitud de Uriel y Duggan.

Sin duda, las emociones se van a seguir incrementando a lo largo de las semanas finales, pues nadie se quiere quedar fuera de la Gran Final de Exatlón.

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