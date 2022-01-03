Exatlón: Zudikey y Duggan protagonizan fuerte pelea. (VIDEO)

Las tierras y playas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores están listas para recibir a sus finalistas, ya que la Gran Final se prevé para el domingo 30 de enero de 2022.

Las mujeres de Guardianes quieren un lugar en la Gran Final

Todos los atletas quieren llegar a la cumbre y levantar el trofeo en el reality show más exigente del planeta. Para conseguir su sueño, hombres y mujeres no dejan de medir su rendimiento junto a sus rivales.

Sin embargo, las disputas se han hecho presentes de cara a las últimas semanas de Exatlón, pues dos queridas atletas protagonizaron fuerte pelea en la ceremonia de nuestro programa.

Te puede interesar: Mati Álvarez y Aristeo confirman su participación en Exatlón: ALL STAR.

Zudikey Rodríguez y Duggan se llevan los reflectores con pelea en Exatlón

En el avance del capítulo 100 de esta misma noche se puede ver a Zudikey Rodríguez y a Ximena Duggan enfrentarse cara a cara en las tierras de Exatlón.

“No todo gira alrededor de ti, nena”, expresa Zudikey a la practicante de parkour mientras se hace un eco en las playas de República Dominicana.

Por su parte, Duggy Drummer le responde a la velocista mexicana y deja claro que no piensa soportar gritos de sus contrincantes.

Ya no me voy a quedar callada, yo no estoy aquí para que me estén gritando… ni siquiera te preocupes por mí

Lo único cierto es que todos los atletas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores están haciendo todo lo posible para ganarse un lugar en la final del programa liderado por Antonio Rosique.

Duggan debutó como atleta en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores

La quinta temporada de Exatlón fue una de las más esperadas por parte de los fans, quienes esperaron ansiosos por ver a los nuevos rostros de la temporada.

Nombres como Koke Guerrero, Marcela Yeye, Ramiro Garza, Nataly Gutiérrez y hasta Tony González sonaron fuerte desde el primer día de la quinta edición, pues mostraron su destreza en los circuitos.

Por si fuera poco, llamó la atención Ximena Duggan, a quien muchas veces compararon con la campeona Mati Álvarez.

Duggy Drummer, apodo que le dio la máxima autoridad Antonio Rosique, ha sido una de las mujeres más comentadas de la temporada, no solo por sus habilidades deportivas, sino por sus polémicas en Exatlón.

No te pierdas Exatlón: Guardianes vs Conquistadores esta misma noche en punto de las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Descubre el motivo que orilló a Zudy y Duggan a tener una fuerte pelea.

También te puede interesar: Exatlón: Daniela se burla de la alianza fallida entre Paulina y Yeye.