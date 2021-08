Exatlón: Eduardo Ávila, ‘Judoman’, gana medalla en los Juegos Paralímpicos.

Cumpliendo con las expectativas, Eduardo Ávila, mejor conocido como Judoman, se colgó una medalla en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

En judo, tras vencer al francés Nathan Petit en la categoría de -81 kilogramos, el participante de la primera temporada de Exatlón obtuvo la presea de bronce.

“Me siento bien, pero no satisfecho, perdí en semifinal contra el campeón mundial, nos fuimos a golden score, fue como si hubiéramos hecho dos combates, él mismo me lo dijo al final, tú eres el rival más fuerte, nos encontramos en la semifinal, pero para mí tu combate fue la final y me siento bien, no satisfecho, pero jamás voy a menospreciar una medalla de bronce”, reconoció para la CONADE.

Eduardo Ávila ganó el oro en los Juegos de Pekín 2008, el bronce en Londres 2012 y oro en Río 2016, con lo que lleva cuatro justas obteniendo una medalla.

¿Quién es Eduardo Ávila, Judoman?

Es un atleta mexicano que se ha destacado en su rama deportiva, pues ha ganado múltiples medallas y reconocimientos en competencias nacionales e internacionales.

Nuestro atleta de 35 años de edad es débil visual luego de un accidente de bicicleta hace algunos años, pues este le provocó un golpe en el nervio óptico provocando que no tenga vista periférica por lo que solo distingue siluetas sin detalles.

