Survivor México: Así fue el emotivo reencuentro de Cyntia con sus hijos.

Cyntia González, quien ganó el segundo lugar en Survivor México, protagonizó emotivo reencuentro con sus dos hijos tras abandonar el reality show de supervivencia más demandante del planeta.

Los exparticipantes de Survivor México se dieron cita en nuestro foro de Venga la Alegría

Cyntia y Sargento Rap, de Survivor, estuvieron con nosotros en VLA.

La también conocida como Mujer Maravilla compartió un video en Instagram, donde se reunió con sus dos hijos y se fundieron en un abrazo que conmocionó hasta las lágrimas.

“Estoy recogiendo a mis hijos después de seis meses. No sé qué casa sea, no sé de dónde van a salir. Estamos en Mérida, pero no sé cuál casa es. Se me sale el corazón y todos los que son papás saben lo que siento en este momento”, expresó la chef, quien llegó en plena noche a Yucatán para reunirse con sus seres queridos.

Te puede interesar: Survivor México: ¿Quién es Coga, esposo de Cyntia González?

Minutos después, Cyntia, Mateo y Melanie se acercaron a la cámara para dedicar algunas palabras a los internautas y fanáticos de Survivor México.

“Después de seis meses me reencuentro con ellos. Por fin estoy con ellos, ustedes saben que todo lo que hago es por ustedes”, expresó la sobreviviente al borde de las lágrimas y la voz cortada.

Cyntia González comienza a adaptarse a su vida fuera de las trepidantes tierras y playas de Survivor México, ya que el pasado fin de semana cocinó en la comodidad de su hogar después de seis meses en las tierras de República Dominicana.

“Mi primera cocinada en casa”, escribió González debajo de un video que ganó miles de corazones rojos por parte de sus seguidores en Instagram.

Cyntia González se quedó con el segundo lugar de Survivor México

Cyntia González se convirtió en la única mujer en llegar a la noche de la Gran Final en las trepidantes tierras de Survivor México. La querida chef inspiró a millones de televidentes en casa con su fuerza, temple e inteligentes estrategias para vencer a sus rivales.

La también conocida como Mujer Maravilla fue aplaudida por eliminar a Las Hienas, grupo donde encontró a su eterna rival Alejandra Toussaint.

Cintya González se metió en el corazón de múltiples internautas, ya que llegó a la final inspirada por sus hijos y pareja sentimental Coga.

También te puede interesar: Survivor México: Kristal Silva envía contundente mensaje a Warrior.