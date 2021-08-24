Exatlón: Ernesto Cázares envía emotivo mensaje a Macky.

Ernesto Cázares, quien ganó la primera temporada de Exatlón, dedicó emotivo mensaje a su gran amiga Macky González a través de Instagram.

Macky González regresó a las playas más famosas de la pantalla chica

El practicante de parkour recordó a la atleta mexicana con una foto antigua, donde ambos posaron abrazados en las tierras y playas más demandantes de la pantalla chica.

“Agradezco a la vida por habernos presentado, agradezco a Dios por seguir siendo parte de mi vida, te quiero mucho Macky y sé que lograrás ser la campeona, gracias por ser mi hermana de otra familia”, escribió el veracruzano debajo de una imagen que ganó 165 mil corazones rojos.

“Esta es nuestra foto favorita. Mi Macky loca”, concluyó Ernesto Cázares, quien se ganó el sobrenombre de el campeón más querido de México en la primera temporada de Exatlón.

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Las reacciones por parte de los fanáticos se hicieron presentes en la caja de comentarios. Admiradores de todo México recordaron su etapa favoritas en el reality show, donde se dieron a conocer grandes leyendas.

Recordemos que Ernesto Cázares y Macky González se enfrentaron en la Gran Final por votaciones durante la primera temporada de Exatlón, donde se unieron al equipo de Contendientes y se volvieron grandes amigos.

Macky González regresa a las tierras y playas de Exatlón para alcanzar la gloria

La quinta temporada de Exatlón se engalanó con la presencia de destacados atletas, en una de las ediciones más esperadas por los fans.

Antiguos rostros también se dieron cita en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores, tal fue el caso de Macky González, David Juárez La Bestia y Sol Cortés en el equipo azul.

Miles de televidentes se alegraron por el regreso de Macky a las tierras de República Dominicana, donde seguramente sorprenderá a la audiencia con múltiples puntos que pondrán en ventaja a su equipo.

Y es que, la atleta mexicana se convirtió en una de las favoritas en todas las ediciones del programa deportivo más querido por los mexicanos.

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