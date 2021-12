Exatlón: Emilio enciende polémica tras declaraciones contra su equipo.

Emilio Rodríguez continúa dando de qué hablar en las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores por sus polémicas declaraciones a su propio equipo.

Fue en la dinámica del tablero de retroalimentación, donde el atleta lanzó fuerte comentario contra los integrantes de la causa roja.

Yo mantengo aprecio a dos o tres personas que están aquí y sé que son honestos, reales, sé que son sin filtros, que te dicen las cosas como son. De ahí en fuera tienes que tener cuidado qué dices y con quién lo dices porque cualquier cosa puede ser usada en tu contra

El atleta de 25 años asegura que no confía en los integrantes de su equipo tras recibir 5 votos negativos como uno de los peores atletas de la semana.

Emilio salva su estadía tras enfrentar polémico duelo de eliminación

El pasado fin de semana se llevó a cabo una de las eliminaciones más dolorosas de la quinta temporada de Exatlón, ya que Emilio, Jahir y Alán lucharon por su estadía.

Fue antes del duelo de eliminación, donde Spartacus se dijo afectado por obtener la puntuación más baja de la semana.

“Sé que esto es inevitable, tarde o temprano tenía que caer aquí. Me siento listo mentalmente para lo que venga, pero por otra parte me siento triste porque voy contra mis compañeros; no se siente agradable. Estoy honrado de competir con ellos”, expresó el polémico joven en las tierras de Exatlón.

Tras un intenso duelo, Alán Mendoza se convirtió en el reciente eliminado de la competencia , dejando a todos al borde de las lágrimas.

