Exatlón: El emotivo mensaje de Cecy Wushu al bebé que perdió hace meses.

El 10 de mayo estuvo lleno de festejos y celebraciones en México; sin embargo, para otras personas fue una fecha triste y melancólica, tal es el caso de Cecy Wushu, exparticipante del Exatlón México, quien felicitó a las mamás en su día y aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje al bebé que perdió hace unos meses.

Programa 10 mayo 2023 | Segunda Supervivencia de Exatlón All Star.

En enero pasado la experta en artes marciales dio a conocer que su familia se agrandaría y lo hizo con un video donde aparecía junto a su esposo Elías Dorado, ambos recostados en la cama observando una prueba de embarazo.

¿Quién es Cecy Wushu? Cecy Wushu participó en una temporada de Exatlón México. La atleta se ganó el cariño de los seguidores del reality deportivo por su carisma, pero también se ganó el corazón de Elías Dorado, con quien contrajo matrimonio luego de varios años de noviazgo.





¿Cómo anunció la lamentable pérdida de su bebé?

A través de su cuenta de Instagram, Cecy Wushu compartió la triste noticia de que ella y su esposo habían perdido a su bebé. “El día que me enteré que sería mamá fue el día más feliz de mi vida, entendí el amor incondicional del que tantas veces mi madre me habló y me ha demostrado día a día”.

“Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebe a Dios, te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia está pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablaré de ello”.

“Gracias a todos los que han estado pendientes de mi salud, de nosotros, con el favor de Dios saldremos adelante, los apreciamos y los queremos mucho. Fam. Valera Álvarez”, fueron las palabras con las que la atleta dio a conocer la pérdida de su bebé.

¿Cuál fue el mensaje de Cecy Wushu al bebé que perdió?

La exatleta del Exatlón México subió a sus historias de Instagram una imagen donde aparece una rosa blanca y la acompañó con un texto de felicitación a todas las “mamás de un angelito”. Pero eso no es todo, también agregó que el amor de madre va más allá de todas las fronteras y que incluso es capaz de traspasar cualquier barrera.

“No nos hace madres solo criar, nos hace madres el amor que sentimos por nuestros hijos y el amor es el vínculo más potente que existe, capaz de traspasar todas las fronteras. Incluso la muerte”, publicó la exatleta del equipo azul.