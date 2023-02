Cecy Wushu anuncia que perdió a su bebé: “Con mucho dolor y el corazón roto”.

En enero pasado, Cecy Wushu, exparticipante de Exatlón México, había compartido de manera emotiva su embarazo con sus seguidores al lado de su esposo Elías Dorado; sin embargo, en ese mismo medio, dio a conocer que perdió a su bebé.

¿Quién es Cecy Wushu?

Ahora que estamos a punto de vivir la edición All Star de Exatlón 2023 febrero, en la que se vivirá el regreso de varios atletas a la competencia más importante de la televisión mexicana, queremos recordar a Cecy Wushu, quien participó en una temporada de Exatlón México.

La atleta se ganó el cariño de los seguidores del reality deportivo por su carisma, pero Cecy también se ganó el corazón de Elías Dorado, con quien contrajo matrimonio luego de varios años de noviazgo.

¿Cómo anunció su embarazo Cecy Wushu?

En días pasados, Cecy Wushu reveló los detalles de su embarazo y es que después de un mes de matrimonio, la cigüeña los visitaría.

En el video, la pareja compartió de manera conjunta una prueba de embarazo y la felicidad que les daba la noticia.

¿Qué dijo Cecy Wushu sobre la pérdida de su bebé?

Hace un par de horas, a través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de Exatlón México compartió una triste noticia y es que Cecy Wushu y su esposo perdieron a su bebé.

La atleta agradeció el apoyo de la gente y pidió respeto para pasar este momento de duelo y también tiempo por si en algún momento se siente lista podría hablar de lo sucedido.

Cecy tuvo un parto prematuro durante la semana 23 del embarazo y después de un proceso doloroso, entregaron a su bebé a Dios.

“El día que me entere que seria mamá fue el día mas feliz de mi vida, entendí el amor incondicional del que tantas veces mi madre me hablo y me ha demostrado día a día”.

“Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebe a Dios, te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia esta pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablaré de ello”.

“Gracias a todos los que han estado pendiente de mi salud, de nosotros, con el favor de Dios saldremos adelante, los apreciamos y los queremos mucho. Fam. Valera Álvarez”, fueron las palabras con las que la atleta dio a conocer la pérdida de su bebé.

