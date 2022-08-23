Exatlón: Esto es lo que se sabe del estreno de la nueva temporada.

Koke Guerrero se alzó como el gran vencedor en Exatlón All Star; sin embargo, una nueva temporada de la competencia deportiva más colosal se está cocinando, por ello, ya se están buscando a los atletas que escribirán una nueva historia en el reality show.

La última temporada del Exatlón México ha sido una de las más populares y exitosas de la televisión mexicana, pues vimos a los mejores atletas dar el todo por el todo en todos y cada uno de sus circuitos para coronarse campeón de la edición All Star. La gran final dejó un gran sabor de boca gracias a lo mostrado por Heliud Pulido y koke Guerrero, quienes dieron lo mejor de sí para alzarse con la victoria, siendo el 'Hechicero del Aire' el gran vencedor.

El anuncio de la nueva temporada se dio a través de las redes sociales del programa, para invitar a sus fans a unirse a la “competencia deportiva más colosal”.

Requisitos y cómo participar

Para poder registrarte deberás ingresar al siguiente link donde deberás llenar los campos señalados con los siguientes datos: nombre, sexo, fecha de nacimiento, a qué te dedicas, correo electrónico, ciudad de residencia, dirección, números de contacto, altura, peso, actividades deportivas que practicas y qué harías si ganas el premio.

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También deberás incluir una fotografía, así como información adicional que te describa, además de último grado de estudios, si tienes hijos, disponibilidad para viajar a otro país, redes sociales, entre otros. Regístrate y sé parte de la historia del Exatlón México.

La competencia deportiva más 𝘾𝙊𝙇𝙊𝙎𝘼𝙇 está buscando a los atletas que escribirán una nueva historia. 🔴🔵 Forma parte de la nueva temporada de #ExatlónMx… 👊 ¡Inscríbete en nuestro sitio web o desde al App 𝙏𝙑 𝘼𝙯𝙩𝙚𝙘𝙖 𝙀𝙣 𝙑𝙞𝙫𝙤! 📲💻



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¿Cuándo inicia la nueva temporada del Exatlón México? Sigue los espacios de Azteca UNO para que sepas cuándo se estrenará la nueva temporada del reality deportivo más exitoso de México.

¿Qué atletas han sido campeones del Exatlón México?

Primera temporada: Ernesto Cázares.

Segunda temporada: Aristeo Cázares y Aidee Hernández.

Tercera temporada: Mati Álvarez y Heliud Pulido.

Cuarta temporada: Mati Álvarez y Pato Araujo.

Quinta temporada: Koke Guerrero y Marysol Cortés.

Sexta temporada (All Star): Koke Guerrero.