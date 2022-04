Exatlón: Evelyn responde al contundente comentario de La Bestia.

Evelyn Guijarro se convirtió en la eliminada de Exatlón: All Star de cara a la Gran Final de esta sexta temporada. La lanzadora de jabalina salió después de un intenso duelo contra David Juárez La Bestia, quien por cierto, realizó el siguiente comentario de Sniper en el avance del capítulo de esta noche.

Nos enlazamos con Evelyn para hablar de su eliminación de Exatlón.

“Algo que quería hacer en este duelo era vencer a Evelyn porque ella estuvo presente en el duelo en el que Javi se fue. Yo quería vengar a Javi”, declaró el gimnasta.

En exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría, Evelyn respondió al contundene comentario de La Bestia que dividió la opinión en las redes sociales.

“Creo que es absolutamente normal, claro que yo también quería eliminarlo, pero no por eliminarlo, sino por salvarme, mantenerme en la competencia y por llegar a esa final. Yo sé que Bestia lo quería, sé que se esforzó y sé que dio todo. Al final, Bestia y yo nos debatimos porque era algo que los dos queríamos”, expresó a este programa.

Sniper sabe que las últimas semanas de nuestro reality show ponen a prueba a todos los atletas.

“Ya no había de otra, era solo Bestia y yo, ya no había un tercero. Era nuestro color, pero no me pudo haber tocado ni mejor duelo ni mejor persona que me pudiera eliminar porque es la primera vez que me eliminan”, confesó.

Te puede interesar: Exatlón: Ella es la cantante que rompió en llanto tras eliminación de Evelyn.

No te pierdas la semifinal de Exatlón esta misma noche

Estamos a solo un paso de la Gran Final en vivo de Exatlón: All Star, pues esta noche saldrá el último atleta y se definirán a los tres finalistas.

¡Usa el hashtag #SemifinalAllStar para apoyar a tu atleta favorito, comentar la competencia y demostrar tu emoción! Exatlón: All Star a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

También te puede interesar: Exatlón: Koke no soporta más y explota contra La Bestia. (VIDEO)