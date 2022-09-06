VIDEO: Evelyn reaparece de esta manera tras su salida de Exatlón.

Evelyn Guijarro, quien participó en tres temporadas de Exatlón, regresó más fuerte que nunca a las redes sociales tras batirse en una cardíaca final contra Mati Álvarez en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Recordemos que Mati y Evelyn se enfrentaron en el año 2021, luego de convertirse en las finalistas de la temporada que juntó a las leyendas de nuestro reality show.

En aquel entonces, Golden Champion se covirtió en la ganadora de aquella cuarta temporada, dejando a Evelyn como segundo lugar de la competencia.

El duelo entre estas dos atletas no ha sido impedimento para crear una bonita amistad, pues se les ha visto juntas en diferentes publicaciones de las redes sociales.

Evelyn Guijarro es de las participantes más queridas en la historia de nuestro reality show, pues cautivó a todos con su buena puntería y sentido del humor dentro de la competencia. Recordemos que es una atleta especializada en lanzamiento de jabalina.

Sniper, sobrenombre que se ganó por parte de Antonio Rosique, no ha parado su vida como atleta tras terminar su participación en Exatlón. Ha practicado rápel, paracaidismo, realiza largas caminatas y tampoco deja de divertirse en cada uno de sus viajes.

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Evelyn Guijarro reaparece tras salir de Exatlón

Evelyn Guijarro no deja de incursionar en diferentes actividades, dejando ver que es una persona multifacética y amante de las nuevas experiencias.

A tráves de una publicación de sus redes sociales, Sniper dejó a todos con la boca abierta tras publicar un video siendo DJ. Con audífonos y una consola, la atleta mexicana presumió una nueva faceta de su vida personal que muy pocos conocían.

Nadie imaginaba ver a Evelyn Guijarro en una faceta musical y fuera del deporte, aunque la querida atleta ha demostrado que nada es un impedimento para cumplir nuestros sueños.

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