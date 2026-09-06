Caso Farath Coronel: critican a la familia del vidente por recaudar dinero para gastos funerarios. "¿No que era millonario?”

Luego de que se confirmara la trágica muerte de Farath Coronel, sus seres queridos iniciaron una recaudación de fondos para apoyar a la familia en estos momentos difíciles. Sin embargo, en redes sociales han surgido fuertes críticas por esta acción, argumentando que el vidente presumía tener muchos recursos económicos.

La colecta se anunció a través de la página oficial de Facebook asociada con Farath, llamada La Casa de las Congas. "En reconocimiento al cariño y acompañamiento que siempre nos brindó, los ahijados nos estamos reuniendo para colaborar colectivamente con los gastos de los servicios funerarios y brindarle una despedida digna", dice el comunicado. "Si está en tus posibilidades aportar, te compartimos los datos bancarios".

"¿No que era millonario?", "en el video dijo que manejaba 3 millones de ganancias", "pues no que tenía hasta para aventar arriba" y "ya van a lucrar con él", son algunos de los fuertes comentarios que aparecen entre los usuarios de Facebook. "Él tenía suficiente" y "si hasta escoltas tenía", dicen otras personas.

En la misma página de Facebook se han publicado los detalles de los ritos funerarios para Farath Coronel. El sábado 5 de septiembre se le realizó una velación y homenaje, mientras el domingo se tiene programada una misa de cuerpo presente y la ceremonia de entierro. El nombre real del vidente era Víctor Manuel Sixtos Vázquez.

Quién es el presunto asesino de Farath Coronel

El 4 de septiembre se informó que había sido detenido Elías 'N', presunto asesino de Farath Coronel. Él trabajaba como elemento de seguridad del vidente. De acuerdo con la publicación en X hecha por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, es "investigado como presunto autor material del homicidio de un integrante de la comunidad LGBTIQ+ identificado como 'Farath' y/o 'La Diabla'".

La investigación todavía está en marcha para determinar las circunstancias alrededor del asesinato, la situación legal del presunto autor material y cómo se dieron los hechos que llevaron a la muerte de Farath Coronel.