Kenny Avilés se prepara para el frío de La Granja VIP Segunda Temporada y muestra qué lleva en su maleta

A un día de comenzar La Granja VIP Segunda Temporada, Kenny Avilés ya tiene lista su maleta para enfrentar esta nueva experiencia. La famosa compartió algunos de los artículos que decidió llevar consigo y dejó claro que hay algo para lo que quiere estar preparada: las bajas temperaturas dentro del granero.

Ropa abrigadora para las noches en el granero de La Granja VIP

Kenny mostró parte de la ropa que empacó antes de comenzar su participación en el reality. Entre sus prendas destacan una chaqueta de mezclilla y varios abrigos gruesos, pues recibió una advertencia sobre las condiciones que podría encontrar dentro del granero. La participante explicó que le comentaron que hace muchísimo frío en ese espacio de La Granja VIP 2, por lo que prefirió tomar precauciones y llevar suficiente ropa abrigadora. Incluso contempló la posibilidad de que en algún momento tenga que quedarse a dormir ahí, así que sus abrigos podrían convertirse en uno de sus artículos más importantes durante la competencia.

De esta manera, Kenny no quiere que las temperaturas la tomen por sorpresa y decidió ocupar parte de su equipaje en prendas que puedan ayudarla a sobrellevar las noches más frías.

Kenny Avilés también lleva diseños hechos por ella misma

Pero la maleta de Kenny Avilés no está compuesta únicamente por ropa para combatir el frío. La participante también aprovechó para mostrar algunas prendas que ella misma realiza, una faceta relacionada con su gusto por el diseño y la creación de su propia ropa. Estas piezas representan un elemento más personal dentro de su equipaje y muestran parte de su estilo, que ahora llevará consigo durante su participación en el programa.

Además, durante este vistazo previo a su entrada a La Granja VIP Segunda Temporada, Kenny compartió otro detalle de su estancia en el hotel: la vista que tiene desde ahí le pareció muy bonita. Mientras disfruta de estos últimos momentos antes de comenzar oficialmente el reality, la famosa ya tiene todo preparado. Ahora solo queda esperar al estreno para descubrir cómo enfrentará el frío, la convivencia y los retos que le esperan en la granja.