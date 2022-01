Exatlón: Fans dan despedida colosal a Tony.

Tony salió de las playas y tierras más demandantes de Exatlón México, por lo que el duelo de eliminación con Heber motivó a sus fans para crear grandiosos memes en redes sociales.

Desafortunadamente para los seguidores de Guardianes, fueron dos rojos los que se disputaron la permanencia en nuestro reality show deportivo; se trató de White Mamba y Thunder, quienes se enfrentaron cara a cara.

Desde ahorita ya le estoy llorando al mejor refuerzo, basquetbolista y hombre de está temporada, te quiero mucho Tony, gracias por todo😭💔



LAST BASKET TONY #WhiteMambaForever #DespedidaColosal pic.twitter.com/nVtS153ud1 — 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒂 ✨ (@NailaRoja10) January 22, 2022

“Han sido 24 horas mentalmente y emocionalmente duras para mí, hoy en la mañana tardé en poderme conectar con el circuito, en poderme conectar con el tiro, respondí muy tarde, me disculpé con ellos por haber respondido tarde y el día de hoy es un duelo difícil, realmente no queríamos estar en estas circunstancias, queríamos poder asegurar nuestros dos pases y yo sé el tamaño de rival con el que me enfrento hoy”, dijo previo a la pugna máxima Tony.

El fandom rojo el miércoles // el fandom rojo ayer y hoy😭💔



LAST BASKET TONY #WhiteMambaForever #DespedidaColosal pic.twitter.com/wEcK5duLyN — 𝑵𝒂𝒊𝒍𝒂 ✨ (@NailaRoja10) January 22, 2022

“Sinceramente no tenía pensado enfrentarme a Tony en esta penúltima semana, la verdad, pero lamentablemente no pudimos controlar esos juegos, esos tiros y no pudimos tener esos pases para la última semana... sé la clase de atleta que es y sé la clase y garra que tiene”, dijo Heber por su parte.

Heber rifandose con una vida, sin usar sus medallas, no cualquiera hace eso

LAST BASKET TONY

#DespedidaColosal pic.twitter.com/AZa9xcGNUY — ᴄʀɪɪs🍒 (@Taquiitoooo) January 22, 2022

Los fans reaccionan al adiós Tony

En las redes sociales, los fans reaccionaron al adiós Tony creando divertidos memes que compartieron por doquier, donde halagaron su trabajo y se voltearon en su apoyo, sobre todo los fans de Guardianes.

Sin embargo, los seguidores de Conquistadores celebraron que se hayan salvado al menos por un día de la terrible eliminación y tengan más esperanzas de llegar varios azules a la Gran Final que se llevará a cabo el próximo 30 de enero de 2022.

Yo cada que THUNDER no acepta las medallas me duele todo😵😭💔💔💢 así no puedo vivir que pinches nervios #DespedidaColosal pic.twitter.com/Kbfjzgd4UW — 밥햫 🐰🍒💗 (@kim1_yuna) January 22, 2022

