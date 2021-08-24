Exatlón: Fernando saldría de la competencia por fuerte lesión.

Las tierras y playas de Exatlón nos han dejado trepidantes duelos en lo que va de la temporada. Los concursantes buscan acercarse a la recta final de nuestro reality show, donde solo algunos saldrán victoriosos y alcanzarán la gloria.

Feroz batalla por Fortaleza con lesión aparatosa en Exatlón.

Por lo pronto, los participantes comenzaron a demostrar sus fortalezas y debilidades en cada uno de los circuitos. Los nombres de Koke y David Juárez sobresalen en el equipo de Conquistadores, mientras que Jahir Ocampo y Alex Alpuche destacan en los Guardianes.

Por si fuera poco, también existe un atleta que fue tema de conversación en la reciente batalla por la fortaleza. Nos referimos a Fernando Stalla, surfista originario de Sayulita, que sufrió un contundente golpe en el pie la noche de ayer.

El mexicano, de 33 años, se enfrentó a una batalla contra Daniel en el circuito de los contenedores, momento que emocionó a millones de televidentes en casa.

Sin embargo, el surfista se lesionó el pie y se tiró al piso para ser atendido por el personal médico e las tierras de Exatlón.

El integrante del equipo azul fue trasladado en ambulancia en espera de su pronta recuperación. Los ánimos bajaron en el equipo de Conquistadores, ya que perdieron la batalla por la fortaleza y los Guardianes se quedaron con la deseada villa.

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¿Fernando Stalla se retira de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores?

Mantente al pendiente de Exatlón está misma noche, ya que conoceremos el informe médico del querido Fernando Stalla.

Millones de fanáticos de nuestro reality show han expresado sus buenos deseos al surfista mexicano. Y es que, los televidentes no quieren ver a Fernando marcharse de las tierras y playas más demandantes de la pantalla chica.

Se sabe es que el participante del equipo azul se lesionó el pie derecho, pero aún no se tienen más detalles sobre su estado de salud.

No te pierdas el próximo episodio de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores para conocer el futuro de Fernando Stalla en las tierras y playas más trepidantes de la pantalla chica.

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