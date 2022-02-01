FOTOS | Así fue el gran estreno de Exatlón All Star.

Con una emocionante intro, el 31 de enero del 2022 inició Exatlón All Star, la temporada donde campeones, subcampeones y finalistas se enfrentan para obtener el único trofeo absoluto de Exatlón.

Antonio Rosique recibió a ambos equipos en la primera prueba de la super temporada. Rojos y Azules recibieron las indicaciones de que las reglas han cambiado pues todos corren el riesgo de ser eliminados el próximo domingo.

En un trepidante duelo mixto, rojos y azules deciden contra quién enfrentarse. La supercampeona Mati Álvarez decidió enfrentar al primer campeón de Exatlón, Ernesto Cázares.

Los dos equipos desean conseguir las comodidades de la nueva Fortaleza del Exatlón así como evitar la prueba adicional en el Campamento. Después de cardiacas carreras, el equipo azul consiguió la victoria por la posición estratégica.

Antes de comenzar la batalla por la ventaja, Macky se despide de sus compañeros. Explica que por temas de salud, tendrá que abandonar la competencia.

En carrera de relevos, azules y rojos se disputarán a cuatro puntos la posibilidad de elegir tiros extras para uno de sus compañeros en la batalla por la supervivencia.

La tercia roja conformada por Pato, Nataly y Heber coloca el primer punto azul en la pizarra.

Javi, Evelyn y Sol empatan el marcador a 1 pero, los rojos recuperan la ventaja gracias a Pato, Zudi y Aristeo, consiguiendo finalmente la ventaja sobre el equipo azul de Exatlón All Star.

