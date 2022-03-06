FOTOS | Competencia de eliminación y supervivencia Exatlón.

Mati Álvarez reveló ante cámaras que la convivencia con el equipo rojo de Exatlón se ha tornado complicada y prefiere estar sola pues ha notado que no están unidos. Además argumentó que está harta de que si no se siente cómoda en un circuito y no pasa a competir, la juzgan por querer guardar su efectividad en batallas de supervivencia Exatlón.

Nataly Gutiérrez se reunió con Heliud Pulido para conversar sobre la situación que ocurrió entre Ana Lago y Mati Álvarez. Heliud Pulido reveló ante cámaras que la estrategia es ir en contra de los azules en la batalla por la supervivencia Exatlón.

Antonio Rosique, la máxima autoridad del Exatlón recibió a ambos equipos en el circuito de las tirolesas para dar inicio a la tercera serie por la supervivencia Exatlón. Después de emocionantes victorias, finalmente Doris del Moral le otorgó el triunfo al equipo azul.

Emocionante duelo por equipos mixtos. Mati Álvarez y Aristeo Cázares le otorgaron el triunfo al equipo rojo en la segunda batalla por la supervivencia Exatlón. Un desempate colosal donde el equipo azul consiguió el triunfo y manda a dos atletas rojos a eliminación.

Ana Lago, Doris del Moral y Heliud Pulido protagonizaron el duelo de eliminación de la quinta semana en Exatlón. Lamentablemente Ana Lago no logró defender su permanencia y fue eliminada de Exatlón.

