FOTOS | Destreza, velocidad y competitividad Exatlón.

El equipo azul regresó al campamento con los ánimos decaídos tras haber perdido la primera batalla por La Supervivencia del Exatlón. Doris del Moral no dudó en expresar que no comprende y no sabe qué hacer para terminar con la mala racha del equipo azul.

Los integrantes del equipo rojo regresaron a La Fortaleza con la incertidumbre de saber por qué Rosique sólo solicitó a dos integrantes de cada equipo. Javier Márquez y Koke Guerrero se reunieron en las afueras del Campamento de Exatlón para planear su estrategia pues han notado bajo rendimiento entre sus compañeros de la escuadra azul.

La máxima autoridad del Exatlón, Antonio Rosique, recibió a ambos equipos en el circuito de fuerza para dar inicio a la segunda batalla por la supervivencia, además de que Mati Álvarez ya puede competir en al menos una carrera.

El equipo rojo trató de recuperarse en la segunda parte del duelo por la supervivencia Exatlón. Sin embargo los azules terminaron con su mala racha y derrotaron por completo al conjunto escarlata.

