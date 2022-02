FOTOS | Destreza, velocidad y competitividad Exatlón.

Celebración azul Exatlón All Star.

Concentradas Exatlón All Star.

Habilidad Exatlón All Star.

Sorpresa Exatlón All Star.

Esfuerzo Exatlón All Star.

Velocidad Exatlón All Star.

Euforia Exatlón All Star.

Concentración Exatlón All Star.

Destreza Exatlón All Star.

Velocidad Exatlón All Star.

Juego del gato Exatlón All Star.

Triunfo rojo Exatlón All Star.

Esfuerzo Exatlón All Star.

Obstáculo Exatlón All Star.

Celebración Exatlón All Star.

Batallas Exatlón All Star.

Competencia Exatlón All Star.

Circuito Exatlón All Star.

Aristeo Exatlón All Star.

Por supervivencia Exatlón All Star.

Celebración Exatlón All Star.

Fuerza Exatlón All Star.

Carrera Exatlón All Star.

Esfuerzo Exatlón All Star.

Competencia Exatlón All Star.

Resbaladilla Exatlón All Star.

Duelo de mujeres Exatlón All Star.

Conjunto escarlata Exatlón All Star.

Rosique Exatlón All Star.

Conjunto azul Exatlón All Star.

El conjunto azul triunfa de manera contundente y asegura a un atleta rojo a la eliminación de Exatlón. El clásico juego del gato está de regreso.

El equipo azul regresó al campamento con los ánimos decaídos tras haber perdido la primera batalla por La Supervivencia del Exatlón . Doris del Moral no dudó en expresar que no comprende y no sabe qué hacer para terminar con la mala racha del equipo azul.

Los integrantes del equipo rojo regresaron a La Fortaleza con la incertidumbre de saber por qué Rosique sólo solicitó a dos integrantes de cada equipo. Javier Márquez y Koke Guerrero se reunieron en las afueras del Campamento de Exatlón para planear su estrategia pues han notado bajo rendimiento entre sus compañeros de la escuadra azul.

La máxima autoridad del Exatlón, Antonio Rosique, recibió a ambos equipos en el circuito de fuerza para dar inicio a la segunda batalla por la supervivencia, además de que Mati Álvarez ya puede competir en al menos una carrera.

El equipo rojo trató de recuperarse en la segunda parte del duelo por la supervivencia Exatlón . Sin embargo los azules terminaron con su mala racha y derrotaron por completo al conjunto escarlata.