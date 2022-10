Exatlón México: Germán se despide tras ser eliminado.

La tercera semana de Exatlón despidió a un nuevo atleta esta semana, luego de que tres participantes se disputaron su estadía en el Duelo de Eliminación.

GERMÁN SÁNCHEZ

Esta noche, Famosos perdieron el Juego por la Supervivencia, por lo que Germán se convirtió en el primer instalado en el Duelo de Eliminación tras ser el hombre con menor rendimiento.

Sin embargo, los televidentes también tuvieron la última palabra, pues votaron a través de la app TV Azteca En Vivo para salvar a sus participantes rojos favoritos.

Los televidentes salvaron a Yann y Omar, por lo que Josué y Yahel fueron los otros participantes que salieron a luchar por su estadía dentro del equipo rojo.

Josué salió con 6 vidas, luego de que Andrés Fierro le regaló una vida extra para salir a competir contra sus compañeros y tener más oportunidades de quedarse.

Los tres participantes se enfrentaron a un nuevo circuito, poniéndose a prueba hasta el último momento en las playas de República Dominicana.

Exatlón despide a Germán Sánchez esta noche

Antes de salir a competir al Duelo de Eliminación, Germán se dijo mentalizado para enfrentar a sus rivales en la prueba más importante de la semana.

“Yo sé que no he sumado tantos puntos, entonces creo que voy a ir por ser el más bajo en la tabla. Estoy bien, en mi cabeza está que voy a ir al duelo, ya no hay tanta incertidumbre”, declaró a las cámaras de Exatlón.

Tras un reñido duelo contra Josué y Yahel, Germán Sánchez se convirtió en el segundo eliminado de nuestro reality show. Todos los integrantes de Famosos despidieron al clavadista olímpico mexicano con un fuerte abrazo. No te pierdas Exatlón a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

