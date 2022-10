Pato confronta a Emmanuel en Exatlón: “Me siento juzgado por ti”.

La tercera semana de Exatlón llega a su final este viernes, aunque son evidentes algunas inconformidades en el equipo de Contendientes.

EMMANUEL CHIANG

Tal es el caso de Pato González, quien esta noche ha decidido enfrentar a Emmanuel por su polémica personalidad en nuestro reality show.

El practicante de wakeboard se siente juzgado por Emmanuel cada vez que no anota un punto, además de que está inconforme con su manera de dirigirse con los demás.

“Me siento súper presionado cuando estoy cocinando y me estás dando órdenes. Empiezo a sentir una presión y me siento invadido en el espacio. Siento una presión, como si te tuviera que rendir cuentas. Literalmente, me siento juzgado cuando no doy puntos con reacciones que he visto tuyas”, dijo Pato González sobre las actitudes del practicante de calistenia.

El equipo azul considera que fue una plática que beneficio a todos los participantes del equipo azul, pues Emmanuel ahora comienza un proceso de reflexión sobre cómo está actuando con sus compañeros. Fierro es otro de los atletas que también ha enfrentado a Emmanuel con la finalidad de tener un mejor ambiente en la vivienda.

“Les pido una disculpa, la verdad. Yo no vengo a ser papá de nadie, vengo aquí a adaptarme. Gracias por hacer esta intervención. Egoísta no soy y se los voy a dejar claro con hechos. Les voy a demostrar que hay un Emmanuel que puede fluir”, declaró.

No te pierdas Exatlón de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO, pues Famosos y Contendientes continúan midiéndose en cada uno de los circuitos.

