Exatlón: Heliud habló de su caída en la final. ¿Fue clave para perder?

Los finalistas de Exatlón: All Star visitaron nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para hablar sobre la final en vivo de la temporada.

¡Los últimos atletas hicieron todo para ganar Exatlón All Star!

Heliud Pulido, quien quedó en segundo lugar, también habló de su cardíaca final contra Koke Guerrero.

Recuérdese que el atleta veracruzano también vivió una caída en el circuito de la final en vivo, momento que no fue impedimento para pelear hasta el final.

“En ese momento iba en el punto y cuando me caí dije ‘no puede ser’, mi tiro era bastante rápido, pero me caigo y se me caen todos los cubos. En ese momento pensé que tenía que darle, no me podía parar y tenía que seguir adelante. Ese punto fue clave porque Koke me dejó 2-0. La presión cambiaba y cambiaba toda la historia” expresó el también conocido como Black Panther.

El atleta no considera que su caída haya afectado su rendimiento en el último capítulo de Exatlón, pues

“por algo pasan las cosas y fue solo un tropiezo”, según expresó Heliud en Venga la Alegría.





Pese a todo, Koke Guerrero supo aprovechar las desventajas de su rival rojo para coronarse como bicampeon de Exatlón.

Mati Álvarez habla de su festejo

Mati Álvarez, tercer lugar de la temporada Exatlón: All Star, también visitó nuestro foro de Venga la Alegría para hablar de su paso en la temporada más demandante.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la poblana fue cuando agradeció a sus fans en la Gran Final en vivo de Exatlón: All Star.

En exclusiva para nuestro programa Venga la Alegría, Mati Álvarez habla de cómo vivió su tercer lugar en Exatlón.

“En ese momento tenía demasiado sentimiento y fue un grito de ‘por fin’. Sentía mucha plenitud y solo me nació decir gracias. Doy gracias a Exatlón porque me cambió la vida”, declaró.

La Bestia, Javi Márquez, Evelyn Guijarro y el campeón Koke Guerrero fueron otros atletas que nos visitaron esta mañana.

